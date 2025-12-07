Un tânăr de 17 ani a fost reținut pentru distrugerea a 27 de mașini în Târgu Jiu

Polițiștii au fost sesizați duminică dimineața cu privire la faptul că mai multe mașini au fost distruse pe o stradă din Târgu Jiu.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, persoane necunoscute ar fi distrus prin rupere și spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei și Aleea Digului.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În urma cercetărilor făcute suspectul a fost identificat. Este vorba de un tânăr de 17 ani.

Acesta a fost reținut de polițiști, iar luni va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.