Un tânăr de 17 ani a fost reținut pentru distrugerea a 27 de mașini în Târgu Jiu

Polițiștii din Gorj au reținut duminică un tânăr de 17 ani suspectat că ar fi distrus 27 de mașini de pe două străzi din Târgu Joi.
Foto: captură video
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 19:59, Social

Polițiștii au fost sesizați duminică dimineața cu privire la faptul că mai multe mașini au fost distruse pe o stradă din Târgu Jiu.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, persoane necunoscute ar fi distrus prin rupere și spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei și Aleea Digului.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În urma cercetărilor făcute suspectul a fost identificat. Este vorba de un tânăr de 17 ani.

Acesta a fost reținut de polițiști, iar luni va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

