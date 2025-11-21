Avertisment sever de la Europol: Rețelele criminale recrutează copii prin jocuri video

Europol arată cum rețelele criminale adoptă o abordare sofisticată, imitând stilurile de comunicare ale influencerilor online. Totodata reformulează activitățile ilicite ca misiuni sau provocări virtuale – o strategie denumită „gamification”. În unele cazuri, jocurile video depășesc simplele puncte de contact, servind ca terenuri de antrenament. Aici se învață tehnici violente sau utilizarea armelor. Recrutorii creează cu abilitate legături emoționale cu minorii, cultivând un sentiment de apartenență, validare și importanță. În acest fel îi fac extrem de susceptibili la manipulare, scrie Politico.

Implicații grave: implicarea în acte criminale și violență

Alerta Europol subliniază faptul alarmant că minorii sunt atrași în întreprinderi criminale complexe. Ei devin exploatați pentru trafic de droguri, extorcare, acte violente și chiar crimă. În unele cazuri alarmante, tinerii au fost ademeniți cu recompense financiare substanțial. Acestea pot ajunge până la sume de mii de euro, pentru a comite infracțiuni. Odată ce încrederea copilului este câștigată, recrutorii pot recurge la tactici coercitive. Ei amenință siguranța familiilor lor sau chiar a animalelor de companie pentru a-i obliga pe minori să se conformeze. Aceste practici reflectă tiparele identificate în rapoartele anterioare ale Europol.

Rolul tehnologiei și al comunicațiilor criptate

Recrutorii criminali sunt experți în utilizarea aplicațiilor de mesagerie criptată pentru a menține canale de comunicare clandestine, creând grupuri private, greu de detectat. Limbajul utilizat este adesea codificat, incorporând emoji-uri, argou și simboluri pentru a ascunde activitățile ilegale. De exemplu, anumite termeni pot reprezenta substanțe ilicite, cum ar fi „fulg de nea” pentru cocaină sau „copacii” pentru marijuana. Capacitatea de a șterge istoricul conversațiilor și de a restricționa grupurile la membri verificați complică și mai mult eforturile de monitorizare ale forțelor de ordine.

Rețeaua de recrutare este extinsă și nu vizează exclusiv copiii percepuți ca fiind vulnerabili. Chiar și persoanele provenite din medii familiale stabile sunt abordate, li se oferă beneficii materiale și li se promite un statut social. Prin angajarea minorilor, organizațiile criminale își reduc propriul risc, folosind tinerii ca tampon între conducere și operațiunile periculoase, ascunzând astfel legăturile directe dintre cei care dau ordine și cei care le execută. Exploatarea se extinde la minorii care nu au o înțelegere cuprinzătoare a riscurilor sau la cei atrași de aspirații de câștig financiar și recunoaștere.

Recomandările Europol pentru părinți și autorități

Europol subliniază importanța crucială a dialogului deschis cu părinții. Părinții sunt îndemnați să poarte conversații sincere cu copiii lor despre activitățile online și să le sensibilizeze cu privire la potențialele pericole. Abordarea eficientă a acestei probleme necesită o cooperare internațională sporită și elaborarea unor cadre juridice adaptate pentru a combate recrutarea online a minorilor. Deși tehnologia este exploatată de infractori, ea trebuie să servească și ca instrument de supraveghere legală autorizată, atunci când este susținută de mandate.