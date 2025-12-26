UPDATE: Turiștii sunt avertizați să evite zona montană înaltă – risc major din cauza vântului și viscolului

UPDATE

Salvamont Prahova anunță că vântul va sufla foarte puternic în zona montană înaltă, cu rafale de până la 156 km/h. Temperaturile minime resimțite vor fi de -30°C.

„Nu vă aventurați pe traseele de altitudine, riscul fiind extrem de mare în aceste condiții”, transmit și salvamontiștii prahoveni.

Știrea inițială

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov lansează un avertisment ferm pentru turiști și iubitorii muntelui: deplasările în zona montană înaltă în perioada următoare prezintă riscuri majore din cauza condițiilor meteorologice extreme.

„Condițiile meteo prognozate sunt foarte periculoase. Vântul va fi extrem de puternic, iar vizibilitatea va fi redusă considerabil, chiar și în zonele cu strat de zăpadă redus. Riscul de rătăcire sau accident crește semnificativ, iar hipotermia și degerăturile pot apărea foarte rapid, mai ales pentru cei care nu au echipament adecvat sau care subestimează situația din teren”, transmit salvamontiștii.

Ei subliniază că prevenția este cheia siguranței: „Recomandăm turiștilor să amâne orice traseu pe creste sau activitate în zona montană înaltă. Este esențial să vă informați înainte de plecare despre condițiile meteo, să adaptați itinerariul la situația din teren și să folosiți echipament complet pentru iarnă. Fără aceste măsuri, riscul de accidente sau degerături este foarte mare.”

Salvamontiștii mai avertizează că efortul fizic prelungit și expunerea la frig afectează capacitatea de reacție și siguranța deplasării: „Chiar și turiștii experimentați pot fi surprinși de schimbările rapide de vreme. Este important să luați decizii responsabile și să nu subestimați condițiile montane.”

Echipele Salvamont Brașov monitorizează permanent evoluția vremii și rămân pregătite să intervină, însă responsabilitatea majoră în siguranța pe munte revine turiștilor.

Avertizarea meteorologică: