Adolescenți ucraineni, recrutați de Rusia pe Telegram pentru acte de sabotaj

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că, în ultimii doi ani, 240 de adolescenți ucraineni au fost recrutați de Rusia pentru acte de sabotaj și alte atacuri asupra propriei țări.

În vara acestui an, un tânăr ucrainean în vârstă de 17 ani a călătorit sute de kilometri pentru a ridica o bombă și un telefon ascunse într-un parc din orașul Rivne, situat în vestul țării.

El spune că i s-au promis 2.000 de dolari pentru a planta bomba într-o dubă folosită de serviciul militar ucrainean. Acesta este unul dintre sutele de copii și adolescenți mai mari despre care guvernul ucrainean spune că au fost recrutați online de Rusia și cărora li s-a oferit bani pentru a comite sabotaje și alte atacuri împotriva propriei țări, scrie BBC.

El a trebuit să configureze telefonul pentru a transmite în direct scena către superiorul său, astfel încât acesta să poată detona dispozitivul de la distanță atunci când cineva ar fi intrat în vehicul.

Actul de sabotaj nu a avut succes, întrucât SBU a dejucat totul. Tânărul a devenit major între timp și așteaptă procesul pentru acuzații de terorism, care pot duce la o pedeapsă de 12 ani de închisoare.

Situația este, însă, și mai îngrijorătoare. Experta în securitate cibernetică Anastasiia Apetyk, a declarat pentru BBC că există cazuri și mai grave, în care Moscova a încercat „să recruteze copii de 9 sau 10 ani”.

Recrutarea avea loc pe Telegram și TikTok

Serviciul de Securitate din Ucraina afirmă că recrutarea acestora avea loc în principal pe aplicația Telegram, dar și pe TikTok și chiar pe platformele de jocuri video. Cei care erau recrutați nu aveau neapărat simpatii pro-ruse, ci erau aproape întotdeauna motivați de bani.

Tânărul de 17 ani era în căutarea unui loc de muncă, când un bărbat care se numea Roman i-a răspuns pe Telegram. Deși inițial a fost reticent, a fost convins să accepte o serie de sarcini din ce în ce mai periculoase.

Mergând pe firul acestor canale, jurnaliștii de la BBC au intrat, sub o identitate falsă, în aceste grupuri de pe Telegram. Canalele conțineau clipuri cu incendii și explozii despre care susțineau că au fost efectuate la ordinul lor.

De asemenea, plățile pentru astfel de acte variau de la 1.500 de dolari pentru incendierea unui oficiu poștal la 3.000 de dolari pentru o bancă. Băncile erau mai valoroase, întrucât geamurile de securitate le făceau mai greu de atacat.

BBC a raportat o serie de astfel de canale, conturi, chat-uri și boți către Telegram, care a eliminat câteva dintre ele. Altele continuă să fie active. Oficialii ucraineni au numit public membrii agenţiilor de informaţii ruse pe care îi suspectează că ar fi complici ai sabotorilor.