Potrivit relatărilor din presa rusă, Medvedev le-a spus jurnaliștilor că reprezentanții conducerii de la Kiev „au scăpat complet de sub control” și „au încetat să-și asculte stăpânul”, sugerând că Washingtonul ar trebui să-și îndrepte energia spre Ucraina, nu spre America Latină.

Declarațiile vin în contextul escaladării fără precedent dintre SUA și Venezuela: Trump a susținut că forțele americane au desfășurat lovituri și că președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară.

În același comentariu, Medvedev a mers mai departe, afirmând că „ar fi bine” ca Statele Unite să lovească obiective militare ucrainene și ca forțele speciale americane să rețină conducerea de la Kiev. Politicianul rus a folosit, în același timp, un limbaj puternic peiorativ la adresa liderilor ucraineni pe care i-a numit „drogații de de pe strada Bankova”

Strada Bankova (în ucraineană vulytsia Bankova) este o stradă din centrul Kievului, în zona administrativă numită adesea „cartierul guvernamental”.

E cunoscută mai ales pentru că la adresa Bankova 11 se află Oficiul Președintelui Ucrainei. De aceea, expresia „pe Bankova” este folosită frecvent ca un metonim pentru conducerea politică de la Kiev / instituția prezidențială (cum se spune „la Cotroceni” în România).

Volodimir Zelenski locuiește pe strada Bankova din Kiev, unde se află sediul Administrației Prezidențiale, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

„Ar fi bine dacă SUA ar ataca bazele militare ale lui Bandera, iar forțele speciale americane ar captura o banda de dependenții de droguri de pe strada Bankova. Poate că a sosit momentul, unchiule Sam?”, a spus vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.