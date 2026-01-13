Moscova spune că va continua războiul până când Zelenski „își va reveni” și va accepta condiții „realiste”

Rusia a afirmat că va continua conflictul din Ucraina și că va „rezolva problema pe cale militară” până când Volodimir Zelenski „își va reveni” și va accepta ceea ce Moscova numește „termeni realiști” pentru negocieri.

Mesajul a fost transmis de reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU dedicată situației din Ucraina, desfășurată luni.

Reuniunea a avut loc după ce Rusia a folosit o rachetă Oreshnik împotriva regiunii Lviv din vestul Ucrainei, relatează Kyiv Post.

În intervenția sa, Vasili Nebenzia a susținut că armata Rusiei nu atacă civili.

El a acuzat Ucraina de lovirea unor ținte civile și a spus că statele occidentale ignoră aceste presupuse atacuri comise pe teritoriul rus.

Diplomatul rus a avertizat că situația din Ucraina se va „înrăutăți în fiecare zi” și a spus că orice atac ucrainean va primi un „răspuns dur”.

Totodată, el l-a acuzat pe Zelenski că a blocat inițiativele de pace sprijinite de Statele Unite, prin impunerea unor „condiții nerealiste” pentru negocieri.

Referitor la discuțiile despre trimiterea unor forțe de menținere a păcii ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Nebenzia a declarat că astfel de planuri nu ar ajuta Kievul.

El a susținut că apropierea forțelor NATO de granițele Ucrainei nu ar schimba situația de pe teren.

Reprezentantul Rusiei a respins și informațiile despre victime civile provocate de atacurile rusești.

Acesta a afirmat că majoritatea morților ar fi rezultatul acțiunilor apărării aeriene ucrainene și a insistat că forțele ruse nu lovesc obiective civile.

În realitate, Rusia a distrus sau a afectat major numeroase orașe și localități ucrainene, iar estimările vorbesc despre zeci de mii de civili uciși.

În zone precum Izium și Bucha, după retragerea trupelor rusești, au fost descoperite gropi comune. Rusia a fost acuzată și de așa-numite „safari umane”, adică folosirea deliberată a dronelor kamikaze împotriva civililor din Herson, Nikopol, Mykolaiv și, tot mai des, din regiunea Harkov.

Vasili Nebenzia a comentat și declarațiile recente ale unor oficiali ai Comisiei Europene, care au sugerat posibilitatea unui dialog viitor cu Vladimir Putin.

El a spus că Moscova nu a respins niciodată negocierile, dar că Occidentul a mizat greșit pe o înfrângere strategică a Rusiei.

„Până când liderul de la Kiev nu își va reveni și va accepta termeni de negociere realiști, vom continua să rezolvăm problema pe cale militară”, a spus Vasili Nebenzya, spunând că „cu fiecare zi pe care o pierde, condițiile de negociere se vor înrăutăți”.

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a răspuns că atacurile masive ale Rusiei asupra orașelor ucrainene arată lipsa de interes a Kremlinului pentru încheierea războiului.

El a descris aceste lovituri drept un „semnal politic deliberat”, adresat în special Statelor Unite.