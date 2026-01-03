Nici numărul doi din Venezuela nu este în țară. Reuters: Vicepreședintele venezuelean Delcy Rodriguez se află în Rusia

Fratele ei, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, se află în Caracas, au declarant pentru Reuters trei surse care cunosc locul în care se află acesta.

Delcy Rodriguez a apărut într-un mesaj audio la televiziunea de stat mai devreme în cursul zilei, cerând dovezi că Maduro și soția sa, Cilia, sunt în viață, în timp ce Jorge Rodriguez nu a mai apărut de la atac.

Într o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare”.

„În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest fapt provoacă o profundă îngrijorare și condamnare”, se arată în comunicatul MAE rus.

Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca un show TV”, dintr-o cameră de la Mar-a-Lago

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a urmărit în timp real operațiunea în urma căreia liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțe americane, comparând desfășurarea raidului cu „un show de televiziune”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu telefonic la Fox News.

Trump a spus că s-a aflat într-o cameră din complexul său Mar-a-Lago, înconjurat de mai multe persoane, inclusiv generali, și că a putut vedea „fiecare aspect” al acțiunii, pe care a descris-o drept „extrem de complexă”. El a lăudat „viteza” și „violența” manevrei și a susținut că militarii ar fi pătruns prin uși metalice pentru a-l scoate pe Maduro „în câteva secunde”.

Capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, a fost anunțată anterior de Trump într-o postare pe Truth Social, în care a afirmat că cei doi au fost „capturați și scoși din țară” în urma unor lovituri „de amploare” asupra Venezuelei. O sursă citată de Reuters a indicat că în echipa de capturare s-ar fi aflat și forțe speciale americane, inclusiv Delta Force, iar oficiali americani au sugerat că Maduro va fi judecat în SUA, unde a fost inculpat încă din 2020 pentru acuzații legate de narcoterorism.