Daniel Băluță anunță când și unde se aprind luminițele festive. Vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de decorațiuni luminoase

Luminițele festive vor fi aprinse în Sectorul 4 începând de luni seara. Ceremonia va avea loc în Parcul Lumea Copiilor. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță.

„Continuăm tradiția și aprindem, împreună, luminițele festive! Anul acesta, startul sărbătorilor de iarnă va fi dat din Parcul Lumea Copiilor (zona Rotondă), acolo unde vă aștept, cu drag, la ora 17.30, să apăsăm „butonul”, ca în fiecare an”, a transmis edilul pe Facebook.

Milioane de becuri colorate și mii de instalații și decorațiuni au fost deja montate pe străzile și în intersecțiile din Sectorul 4.

„Astfel, vom aprinde nu doar luminițele din parc, ci și milioanele de beculețe colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate deja pe bulevardele și în intersecțiile din sectorul nostru, pentru ca magia sărbătorilor de iarnă să ne însoțească pretutindeni”, a adăugat Daniel Băluță.

Ceremonii asemănătoare se desfășoare și în alte sectoare ale Capitalei.