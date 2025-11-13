Prima pagină » Știrile zilei » Administrația Trump dă în judecată California pe fondul redesenării circumscripțiilor electorale

Administrația Trump dă în judecată California pe fondul redesenării circumscripțiilor electorale

Guvernul de la Washington a dat joi în judecată California pe fondul inițiativei de redresare a hărților electorale înainte de alegerile intermediare din 2026. Reprezentanții guvernului au acuzat California de „gerrymandering rasial”, informează CNN.
Radu Mocanu
13 nov. 2025, 22:51, Știri externe

Populația Californiei a votat recent o inițiativă care permite Congresului de stat, controlat de democrați, să înlocuiască circumscripțiile electorale stabilite de o comisie independentă, în scopul de a crea cinci locuri suplimentare mai favorabile democraților în Camera Reprezentanților. 

Partidul Republican din California și alte grupuri au acționat rapid în instanță pentru a bloca demersul, iar implicarea Departamentului de Justiție al administrației Trump marchează o escaladare semnificativă a disputei juridice. 

Administrația de la Washington a susținut că acțiunea Californiei, deși a fost prezentată ca una politică, era un rasială, notând în documentele depuse la tribunal: „Constituția noastră nu tolerează acest gerrymandering rasial”. 

Demersurile Californiei au fost demarate după ce republicanii din Texas au luat măsuri asemănătoare la cererea președintelui Trump. 

 