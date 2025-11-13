Administrația Trump dă în judecată California pe fondul redesenării circumscripțiilor electorale

Populația Californiei a votat recent o inițiativă care permite Congresului de stat, controlat de democrați, să înlocuiască circumscripțiile electorale stabilite de o comisie independentă, în scopul de a crea cinci locuri suplimentare mai favorabile democraților în Camera Reprezentanților.

Partidul Republican din California și alte grupuri au acționat rapid în instanță pentru a bloca demersul, iar implicarea Departamentului de Justiție al administrației Trump marchează o escaladare semnificativă a disputei juridice.

Administrația de la Washington a susținut că acțiunea Californiei, deși a fost prezentată ca una politică, era un rasială, notând în documentele depuse la tribunal: „Constituția noastră nu tolerează acest gerrymandering rasial”.

Demersurile Californiei au fost demarate după ce republicanii din Texas au luat măsuri asemănătoare la cererea președintelui Trump.