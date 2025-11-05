Trump dezlănțuit după înfrângerile pe linie în alegerile de noapte trecută: „ÎNȘELĂTORIE GIGANTICĂ”

În postările din ultimele ore de pe rețelele sociale, Trump a afirmat fără dovezi că au existat fraude pe scară largă în jurul votului pentru Proposition 50 din California, o inițiativă condusă de democrați pentru a schimba harta congresului statului ca răspuns la redistribuirea circumscripțiilor electorale condusă de republicani în Texas. El a insultat, de asemenea, alegătorii evrei care l-au susținut pe Zohran Mamdani în New York City și a afirmat că costurile energiei și criminalitatea vor crește dacă candidații democrați la funcția de guvernator vor câștiga în New Jersey și Virginia.

„Votul neconstituțional privind redistribuirea circumscripțiilor electorale din California este o ÎNȘELĂTORIE GIGANTICĂ, întrucât întregul proces, în special votul în sine, este TRUCAT”, a scris Trump despre Propunerea 50, susținând că sistemul este supus unei „anchete juridice și penale foarte serioase”.

Funcționarii electorali din California au declarat pentru Washigton Post că afirmațiile Casei Albe sunt „nefondate”, iar guvernatorul Californiei, Gavin Newsom (Democrat), a calificat comentariul lui Trump drept „delirul unui bătrân care știe că este pe cale să PIARDĂ”. Măsura electorală a fost declarată adoptată la scurt timp după închiderea urnelor.

Cele patru alegeri vizate de Trump pe rețelele de socializare s-au încheiat cu o victorie clară a democraților, prima lovitură politică majoră pentru președinte de când a revenit la Casa Albă anul trecut. Democrații Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat funcțiile de guvernatori în Virginia și New Jersey. Ca semn al puterii democraților, Jay Jones a fost ales următorul procuror general al Virginiei, în ciuda unui scandal legat de mesaje text violente pe care le-a trimis cu ani în urmă. Iar Mamdani a câștigat cursa pentru primăria New York-ului, cu o prezență la vot nemaiîntâlnită din 1969.

Cum explică Trump rezultatele din alegeri

Trump, a reacționat din nou la rezultate pe Truth Social, a afirmat că sondajele privind motivele votanților au arătat că candidații republicani au pierdut pentru că el nu era pe buletinul de vot și pentru că guvernul era închis.

„TRUMP NU ERA PE BULETINUL DE VOT, IAR ÎNCHIDEREA GUVERNULUI AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ”, potrivit sondajelor, a postat Trump pe Truth Social.

El a continuat pe rețelele de socializare și le-a cerut republicanilor din Congres să se concentreze pe reforma electorală.

„Adoptați reforma electorală, identificarea alegătorilor, fără vot prin corespondență. Salvați Curtea Supremă de „înghesuire”, fără adăugarea a două state etc. PUNEȚI CAPĂT OBSTRUCCIONĂRII!!!” a scris el.

În ciuda interpretării lui Trump asupra pierderilor, republicanii ar trebui să considere rezultatele ca un „semn de avertizare” din cauza marjelor de victorie ale democraților și a indicației privind opinia alegătorilor cu privire la economie, a declarat pentru WP, Marc Short, care a fost șef de cabinet al vicepreședintelui Mike Pence. Sondajele la ieșirea de la urne au arătat că alegătorii erau cei mai îngrijorați de economie, o problemă care nu cu mult timp în urmă l-a propulsat pe Trump către victorie.