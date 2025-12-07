Prima pagină » Știrile zilei » ONU cere administrației talibane să ridice interdicția asupra angajării femeilor afgane în instituțiile sale

Organizația Națiunilor Unite a cerut guvernului taliban din Afganistan să renunțe la interdicția care împiedică femeile afgane să lucreze în structurile ONU, avertizând că restricția pune în pericol servicii esențiale, notează AFP.
07 dec. 2025, 20:46, Știri externe

„Solicităm anularea interdicției impuse personalului feminin de a intra în sediile Organizației Națiunilor Unite și solicitarea accesului lor în siguranță la birouri și pe teren”, a transmis Susan Ferguson, reprezentanta specială a agenției ONU pentru femei în Afganistan, avertizând „Cu cât aceste restricții rămân mai mult în vigoare, cu atât este mai mare riscul pentru aceste servicii”. 

Restricția a intrat în vigoare în luna septembrie, nefiind clar câte persoane vor fi afectate de noile reglementări. 

De la revenirea talibanilor la putere în 2021, femeilor afgane li s-au restricționat aproape toate drepturile, drepturi precum dreptul la muncă, dreptul la educație după vârsta de 12 ani sau dreptul de a merge neînsoțite în spații publice. 

Agenția ONU pentru refugiați a suspendat în septembrie acordarea de ajutoare în numerar pentru migranții repatriați, invocând imposibilitatea de a intervieva și înregistra peste jumătate dintre beneficiari, care sunt femei. 

