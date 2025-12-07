ONU cere administrației talibane să ridice interdicția asupra angajării femeilor afgane în instituțiile sale

„Solicităm anularea interdicției impuse personalului feminin de a intra în sediile Organizației Națiunilor Unite și solicitarea accesului lor în siguranță la birouri și pe teren”, a transmis Susan Ferguson, reprezentanta specială a agenției ONU pentru femei în Afganistan, avertizând „Cu cât aceste restricții rămân mai mult în vigoare, cu atât este mai mare riscul pentru aceste servicii”.

Restricția a intrat în vigoare în luna septembrie, nefiind clar câte persoane vor fi afectate de noile reglementări.

De la revenirea talibanilor la putere în 2021, femeilor afgane li s-au restricționat aproape toate drepturile, drepturi precum dreptul la muncă, dreptul la educație după vârsta de 12 ani sau dreptul de a merge neînsoțite în spații publice.

Agenția ONU pentru refugiați a suspendat în septembrie acordarea de ajutoare în numerar pentru migranții repatriați, invocând imposibilitatea de a intervieva și înregistra peste jumătate dintre beneficiari, care sunt femei.