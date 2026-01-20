Prima pagină » Știri externe » Israelul a început demolarea sediului unei agenții ONU din estul Ierusalimului

Israelul a început demolarea sediului unei agenții ONU din estul Ierusalimului

Echipajele israeliene de demolări au intrat cu buldozerele în sediul ONU din estul Ierusalimului, pe măsură ce guvernul israelian întețește restricțiile asupra grupurilor care acordă ajutor umanitar palestinienilor.
Israelul a început demolarea sediului unei agenții ONU din estul Ierusalimului
Sursă foto: captură ecran X / Itamar Ben-Gvir
Daiana Rob
20 ian. 2026, 12:34, Știri externe

Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări (UNRWA) din subordinea ONU, a precizat, într-o postare pe X, că forțele israeliene au confiscat dispozitivele personalului și i-au forțat să părăsească sediul din cartierul israelian Sheikh Jarrah, potrivit Associated Press. 

„Este un atac fără precedent, nu mai împotriva UNRWA, dar și a incintei. Constituie o încălcare serioasă a legilor internaționale și a privilegiilor și imunităților Națiunilor Unite”, a declarat agenția de protejare a refugiaților palestinieni.

Israelul a criticat de mult timp UNRWA pentru ceea ce a numit „tendințe pro-palestiniene” și a acuzat grupul de legături cu Hamas – acuzații pe care agenția ONU le-a negat cu vehemență.

Ministerul de Externe al Israelului a precizat că demolarea sediului survine după aplicarea unei noi legi care interzice organizația, acuzând-o de legături cu grupuri militante, dar și cu Hamas.

Ministrul israelian de Securitate Națională, Itamar Ben-Gvir, a declarat într-un comunicat, că acesta a fost la fața locului, însoțind echipajele israeliene de demolări, calificând demersul drept „o zi istorică”.

Agenția UNRWA întreține infrastructura taberelor de refugiați palestinieni, administrează școli  și oferă asistență medicală refugiaților din Gaza și din Cisiordania ocupată, precum și din Iordania, Liban și Siria. Palestinienii afirmă că este esențial să se asigure accesul populației la serviciile de bază, dar organizația este de zeci de ani ținta atacurilor Israelului.

În 2018, administrația Trump a tăiat finanțarea grupului. Anul trecut, parlamentul israelian a adoptat o lege care interzice funcționarea acestuia, în ceea ce guvernul definește ca fiind teritorii israeliene, inclusiv în estul Ierusalimului, acolo unde organizația are sediul.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
Gandul
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Nu ai strâns încă bradul de Crăciun? De ce ghinion vei avea parte, potrivit superstițiilor, dacă nu l-ai despodobit până pe 20 ianuarie
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor