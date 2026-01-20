Israelul a început demolarea sediului unei agenții ONU din estul Ierusalimului

Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări (UNRWA) din subordinea ONU, a precizat, într-o postare pe X, că forțele israeliene au confiscat dispozitivele personalului și i-au forțat să părăsească sediul din cartierul israelian Sheikh Jarrah, potrivit Associated Press.

„Este un atac fără precedent, nu mai împotriva UNRWA, dar și a incintei. Constituie o încălcare serioasă a legilor internaționale și a privilegiilor și imunităților Națiunilor Unite”, a declarat agenția de protejare a refugiaților palestinieni.

“A new level of open and deliberate defiance of international law, including of the privileges and immunities of the United Nations, by the State of Israel. Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem. Bulldozers… pic.twitter.com/mKHg30KG7p — UNRWA (@UNRWA) January 20, 2026

Israelul a criticat de mult timp UNRWA pentru ceea ce a numit „tendințe pro-palestiniene” și a acuzat grupul de legături cu Hamas – acuzații pe care agenția ONU le-a negat cu vehemență.

Ministerul de Externe al Israelului a precizat că demolarea sediului survine după aplicarea unei noi legi care interzice organizația, acuzând-o de legături cu grupuri militante, dar și cu Hamas.

Ministrul israelian de Securitate Națională, Itamar Ben-Gvir, a declarat într-un comunicat, că acesta a fost la fața locului, însoțind echipajele israeliene de demolări, calificând demersul drept „o zi istorică”.

יום היסטורי, יום חג, יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן. זה מה שיעשה לכל תומך טרור! pic.twitter.com/xbQusbdhTX — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 20, 2026

Agenția UNRWA întreține infrastructura taberelor de refugiați palestinieni, administrează școli și oferă asistență medicală refugiaților din Gaza și din Cisiordania ocupată, precum și din Iordania, Liban și Siria. Palestinienii afirmă că este esențial să se asigure accesul populației la serviciile de bază, dar organizația este de zeci de ani ținta atacurilor Israelului.

În 2018, administrația Trump a tăiat finanțarea grupului. Anul trecut, parlamentul israelian a adoptat o lege care interzice funcționarea acestuia, în ceea ce guvernul definește ca fiind teritorii israeliene, inclusiv în estul Ierusalimului, acolo unde organizația are sediul.