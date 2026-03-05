Israelul anunță „următoarea fază” a războiului cu Iranul după 2.500 de atacuri

Șeful armatei israeliene a declarat joi seara că Israelul a intrat în „următoarea fază” a războiului cu Iranul, după ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au efectuat 2.500 de atacuri folosind peste 6.000 de arme, potrivit CNN.

Lt. gen. Eyal Zamir, șeful Statului Major al IDF, a descris conflictul ca fiind o „campanie istorică” care a început cu o „fază de atac surpriză”, în care 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului și 60% din lansatoarele sale de rachete balistice au fost distruse.

„Trecem acum la următoarea fază a operațiunii”, a spus Zamir într-o declarație video. „În această fază, vom continua să demontăm regimul și capacitățile sale militare. Avem în față surprize suplimentare pe care nu intenționez să le dezvălui.”

Eyal Zamir a declarat că a ordonat IDF să avanseze mai adânc în Liban. În ultimele două zile, armata israeliană a emis avertismente de evacuare pentru întreaga zonă sudică a Libanului, la sud de râul Litani, suburbii sudice ale Beirutului și părți din Valea Bekaa.

„Am ordonat forțelor IDF să avanseze și să adâncească linia de control de-a lungul frontierei, stabilind în același timp poziții în puncte cheie din sudul Libanului”, a declarat acesta adăugând că Israelul „nu va renunța la obiectivul de a dezarma Hezbollah”.

Joi seara, IDF a anunțat că un ofițer israelian a fost grav rănit și un altul a suferit răni moderate după ce Hezbollah a lansat o rachetă antitanc asupra poziției lor. Soldații au fost transportați la spital pentru tratament.