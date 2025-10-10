Războiul din Ucraina, ziua 1325. Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Clădiri lovite la Kiev și infrastructura energetică vizată / Dezbaterea privind rachetele Tomahawk pentru Ucraina continuă în SUA / Melania Trump susține că are un „canal deschis de comunicare” cu Vladimir Putin pentru repatrierea copiilor ucraineni răpiți

Volodimir Zelenski: Rusia aștepta vreme rea pentru atacul asupra instalațiilor energetice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia a așteptat condiții meteo nefavorabile pentru a lansa un atac major asupra instalațiilor energetice ucrainene.

Melania Trump susține că are un „canal deschis de comunicare” cu Vladimir Putin pentru repatrierea copiilor ucraineni răpiți

Melania Trump, a declarat într-o conferință de presă că menține un „canal deschis de comunicare” cu Vladimir Putin în legătură cu situația copiilor ucraineni răpiți și duși ilegal în Rusia.

Ministerul ucrainean de Externe a anunțat că dezbaterea privind rachetele Tomahawk pentru Ucraina continuă în SUA

Statele Unite nu au refuzat cererea Ucrainei de a deține rachete Tomahawk. a afirmat Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, în timpul unei conferințe de presă de vineri, 10 octombrie, conform European Pravda

Tykhyi a declarat că Ucraina salută semnalele pozitive venite din partea Statelor Unite și a președintelui Donald Trump cu privire la posibila furnizare a acestor arme puternice.

„Aș dori să vă reamintesc că Ucraina a ridicat problema primirii acestor rachete anterior – sub administrația americană anterioară. La momentul respectiv, răspunsul a fost «nu». De data aceasta, nu a existat niciun «nu»”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Putin va consolida apărarea aeriană a Rusiei ca răspuns la eventuala trimitere rachetelor Tomahawk în Ucraina

Liderul de la Kremlin a declarat că Rusia va consolida sistemele de apărare aeriană ale Rusiei ca răspuns potențialele livrări de rachete americane Tomahawk spre Ucraina.

Oficialul de la Kremlin a precizat că Federația Rusă va consolida sistemul aerian de Apărare. „Răspunsul nostru este consolidarea sistemului de apărare aeriană al Federației Ruse”, a declarat Putin.

UE condamnă ultimele atacuri ale Rusiei asupra rețelelor electrice din Ucraina

Comisia Europeană, dar și reprezentanți au unor țări europene condamnă ultimele atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energiei electrice din Ucraina. Atacurile cea mai majoră pană de curent din Kiev din ultimii ani.

Operațiune rusă de dezinformare în Polonia. Cele mai bune arme împotriva știrilor false

Autoritățile polone au înregistrat o nouă tentativă de dezinformare venită din partea Rusiei, cu privire la presupuse „pregătiri pentru un atac săvârșit de Ucraina”.

Potrivit Ministerului de Interne din Polonia, informațiile fabricate sunt răspândite de Rusia.

„O analiză a modului în care aceste informații sunt răspândite indică o operațiune de informare coordonată. Scopul acesteia este întotdeauna același – să izoleze Ucraina de sprijinul Poloniei și al țărilor NATO. Se schimbă doar formele de înșelăciune”, se arată într-un comunicat publicat de Ministerul polon de Interne.

Ucraina și Marea Britanie negociază producția comună a 2.000 de drone-interceptoare lunar

Ucraina și Regatul Unit negociază un proiect comun pentru a produce drone-interceptoare, care ar putea asigura în jur de 2.000 de unități lunare.

Inițiativa răspunde nevoii urgente a Ucrainei de soluții accesibile pentru apărarea aeriană, în condițiile în care Rusia intensifică semnificativ atacurile cu drone, lansând doar în septembrie peste 6.900 de drone de tip Shahed.

„Foarte curând vom produce în jur de 2.000 de drone pe lună, trimițând toate intenționat în Ucraina ca ele să poată fi folosite pentru a intercepta dronele rusești”, a declarat pentru Bloomberg Luke Pollard, ministrul britanic responsabil cu pregătirea pentru apărare și industria.

Ministrul german al finanțelor este „sigur” că UE va găsi mai multe modalități de a utiliza activele înghețate ale Rusiei

Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a declarat pe 10 octombrie că este „sigur” că țările europene vor găsi mai multe modalități de a utiliza activele înghețate ale băncii centrale ruse pentru a sprijini Ucraina.

Uniunea Europeană are un plan de a utiliza 185 de miliarde de euro (peste 210 miliarde de dolari) din activele imobilizate ale băncii centrale ruse pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei, care se confruntă cu o criză de lichidități, dar sunt încă necesare eforturi pentru a convinge țările europene să adere la acest plan și pentru a se asigura că propunerea este solidă.

Până în prezent, UE a utilizat doar veniturile generate de aceste active.

Atacurile rusești au provocat moartea a 6 persoane și rănirea a 45 în Ucraina în ultima zi, lovind rețeaua energetică

Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin șase civili, inclusiv un copil, și au rănit cel puțin 45 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 10 octombrie.

Atacurile au loc pe fondul intensificării campaniei aeriene a Rusiei care vizează infrastructura energetică a Ucrainei înaintea lunilor de iarnă.

Rusia a lansat 465 de drone de atac de tip Shahed și drone momeală împotriva Ucrainei într-un atac masiv în timpul nopții, a raportat Forța Aeriană.

Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Skyranger

Gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Skyranger 35, în baza unui contract cu o țară din UE, a anunțat compania pe 10 octombrie.

Livrarea viitoare răspunde nevoii urgente a Ucrainei de soluții rentabile de apărare aeriană, în contextul intensificării atacurilor cu drone din partea Rusiei, care a lansat peste 450 de drone în noaptea trecută.

BCE: Europa are nevoie de un buget comun pentru apărare și de activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei

Oficialul BCE Martins Kazāks susține crearea unui buget european pentru apărare, finanțat prin împrumuturi comune ale statelor UE, și folosirea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei.

Europa trebuie să își unească resursele pentru apărare și să ia în considerare crearea unui buget finanțat prin împrumuturi comune, consideră reprezentantul Letoniei în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE): „Această măsură trebuie pusă în practică prin toate mijloacele necesare, pentru că ar fi mai eficientă decât acțiunile individuale ale statelor”, a declarat Kazāks într-un interviu pentru Bloomberg.

Atacurile rusești au lăsat o parte din Ucraina fără curent

Ultimele atacuri aeriene rusești au provocat avarii grave în rețeaua energetică a Ucrainei, lăsând milioane de oameni fără curent electric în mai multe regiuni.

Alimentarea cu energie electrică rămâne critică în capitala Kiev și în nord-est, în special în regiunile Harkiv, Sumî, Poltava și Cernihiv, a anunțat vineri Compania ucraineană de Energie, Ukrenergo. Potrivit instituției, infrastructura energetică a suferit „daune semnificative” după ultimele atacuri masive cu rachete și drone lansate de Federația Rusă.

Statul Major: Rusia a pierdut 1.120.510 soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut aproximativ 1.120.510 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 10 octombrie. Numărul include 1.120 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.246 de tancuri, 23.339 de vehicule blindate de luptă, 63.775 de vehicule și rezervoare de combustibil, 33.547 de sisteme de artilerie, 1.517 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.225 sisteme de apărare aeriană, 427 de avioane, 346 de elicoptere, 68.547 de drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Ministrul de externe al Poloniei vizitează vestul Ucrainei în contextul atacului masiv al Rusiei

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a ajuns, vineri, în regiunea Lviv din vestul Ucrainei într-o vizită oficială, a anunţat guvernatorul Kozîţcîi Maksîm.

Vizita lui Sikorski are loc în contextul în care Rusia a lansat aproape 500 de rachete şi drone împotriva ţării, provocând întreruperi de curent în Kiev şi în regiunile centrale, sudice şi estice.

Deşi în noaptea de vineri nu s-au înregistrat atacuri în regiunea Lviv, zona a suferit un atac masiv pe 5 octombrie. Patru membri ai unei familii, printre care o fată de 15 ani, au fost ucişi în acea noapte în Lapaivka, un sat de la periferia oraşului Lviv, la puţin peste 50 de kilometri de graniţa cu Polonia.

23 de copii au fost salvați din teritoriile ocupate

În cadrul inițiativei „Bring Kids Back UA” a președintelui Volodimir Zelenski, șeful său de cabinet a anunțat joi că un grup de 23 de copii și adolescenți ucraineni a fost salvați din teritoriile ocupate.

Șeful Biroului Prezidențial, Andrii Yermak, a raportat că printre copiii salvați se aflau două surori, în vârstă de 11 și 14 ani, care fuseseră forțate să frecventeze o școală rusă. Agenții Moscovei au amenințat-o pe mama lor că, dacă refuză, vor lua copiii.

„Astăzi, toți copiii salvați sunt în siguranță. Ei primesc asistență medicală, psihologică și umanitară, își recuperează documentele și revin treptat la o viață pașnică. Sunt recunoscător organizației Save Ukraine, Centrului Comun al Serviciului de Securitate al Ucrainei pentru coordonarea căutării și eliberării prizonierilor de război și a persoanelor detenute ilegal, precum și tuturor partenerilor pentru ajutorul acordat în salvarea acestor copii”, a scris Yermak.

Atacurile rusești reduc cu mai mult de jumătate producția de gaze naturale a Ucrainei

Pe măsură ce se apropie iarna, atacurile rusești au avut ca scop perturbarea producției de gaze naturale a Ucrainei, forțând țara să importe gaze naturale și să solicite sprijin internațional.

Atacurile rusești au distrus mai mult de jumătate din producția internă de gaze naturale a Ucrainei, forțând Kievul să cheltuiască aproximativ 1,9 miliarde de euro pentru importul de combustibil, în încercarea de a trece peste iarnă, relatează Bloomberg.

Proiecțiile Ucrainei sugerează că va avea nevoie de aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaz pentru a ajunge până la sfârșitul lunii martie, potrivit surselor Bloomberg, echivalentul a aproape 20% din consumul anual al țării. Raportul adaugă că atacurile din 3 octombrie asupra regiunilor Harkov și Poltava au distrus aproximativ 60% din producția de gaz.

Un copil ucis și 12 răniți în urma atacului rus asupra orașelor ucrainene și infrastructurii energetice

Rusia a lansat un atac cu drone și rachete la scară largă asupra Ucrainei în noaptea de 10 octombrie, ucigând un băiat de șapte ani în Zaporoje, rănind cel puțin alte trei persoane în Zaporoje și nouă în Kiev, lăsând în același timp părți ale capitalei Ucrainei fără energie electrică.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent aflați la fața locului au raportat explozii puternice și rachete balistice la aproximativ ora 2:30 dimineața, ora locală, în timp ce Rusia efectua un atac asupra capitalei ucrainene. Alte explozii au fost raportate la aproximativ ora 3:30 dimineața.

„Din explozia care tocmai a avut loc, se pare că este în curs un atac cu rachete balistice. Rachete, una după alta, apărarea aeriană este activă”, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Tymur Tkachenko, la ora 2:41 dimineața, confirmând rapoartele privind rachetele balistice.