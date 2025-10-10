Atacurile rusești au lăsat o parte din Ucraina fără curent

Alimentarea cu energie electrică rămâne critică în capitala Kiev și în nord-est, în special în regiunile Harkiv, Sumî, Poltava și Cernihiv, a anunțat vineri Compania ucraineană de Energie, Ukrenergo. Potrivit instituției, infrastructura energetică a suferit „daune semnificative” după ultimele atacuri masive cu rachete și drone lansate de Federația Rusă.

„Pentru a stabiliza sistemul energetic, autoritățile au recurs la întreruperi temporare de urgență în mai multe zone, inclusiv Zaporojie și Dnipropetrovsk”, a transmis operatorul ucrainean de transport a energiei electrice pe Telegram, citat de Interfax-Ukraine.

Opriri de urgență și reparații în toată țara

Oficialii companiei au explicat că echipele tehnice încearcă să refacă cât mai rapid instalațiile distruse, însă avariile sunt foarte mari: „Pagubele sunt serioase, dar tehnicienii noștri fac tot posibilul să repună în funcțiune echipamentele deteriorate de bombardamentele rusești. Intervențiile continuă în toate zonele afectate”.

Distribuitorul de energie din regiunea Cernihiv, Chernihivoblenergo, a introdus un program de întreruperi pe ore, iar în Sumî și Poltava, distribuitorii locali de energie au fost nevoiți să recurgă la opriri de urgență pentru a preveni prăbușirea rețelei.

În regiunile din apropierea capitalei, compania DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a raportat, de asemenea, opriri temporare coordonate de Ukrenergo.

Ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă grea

„Consumatorii trebuie să fie pregătiți pentru întreruperi temporare. Consumul de energie rămâne ridicat și există în continuare nevoie de economisire”, a transmis compania energetică.

Atacurile rusești din cursul nopții de vineri au fost printre cele mai ample din ultimele săptămâni, distrugând instalații energetice în cel puțin zece regiuni, inclusiv în capitală, în Donețk, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Harkiv, Sumî, Poltava și Odesa.

Autoritățile de la Kiev au avertizat că venirea iernii ar putea agrava criza energetică: dacă bombardamentele rusești asupra infrastructurii continuă, milioane de oameni riscă să rămână în plină iarnă fără curent și încălzire.