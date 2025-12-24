Scurgere masivă de ulei de floarea-soarelui în mare după atacuri rusești la Odesa

Incidentul a fost provocat de bombardamentele aeriene rusești care au deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui din infrastructura portuară.

Zeci de păsări sălbatice au murit, iar ecologiștii au lansat avertismente severe despre impactul dezastrului. Voluntarii lucrează intens pentru a curăța țărmul și a salva fauna afectată.

Bălți spumoase de ulei pe țărm

Un jurnalist AFP aflat miercuri în oraș a filmat bălți spumoase de culoare maro de ulei de floarea-soarelui pe țărm. Pete mari de ulei acopereau suprafața apei din zonă.

Imaginile arată o situație devastatoare. Uleiul s-a răspândit pe o suprafață largă, formând straturi groase pe nisip și în apă.

Voluntari scot păsări moarte din apă

Voluntarii adunau nisip contaminat și scoteau păsări moarte din apă.

Echipele de salvare lucrează non-stop pentru a îndepărta păsările moarte și a încerca să salveze exemplarele care mai pot fi recuperate.

Rezervoare deteriorate de atacuri

Guvernatorul Oleg Kiper a explicat că deteriorarea rezervoarelor de ulei de floarea-soarelui ca urmare a atacurilor masive ale inamicului asupra infrastructurii portuare a provocat scurgerea.

O parte semnificativă din uleiul stocat s-a scurs direct în Marea Neagră. Atacurile rusești au vizat specific infrastructura portuară din Odesa.

Expert: Dezastru ecologic

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a calificat incidentul drept „dezastru ecologic”. Specialistul a documentat impactul devastator al uleiului de floarea-soarelui scurs asupra faunei sălbatice.

Balinski a raportat că zeci de păsări moarte, în majoritate corcodei.

Cum ucide uleiul păsările

Veterinarul Leonid Stoianov, voluntar pentru salvarea păsărilor, a explicat mecanismul morții. Animalul nu moare din cauza uleiului în sine, ci din cauza efectului acestuia asupra penajului.

Penele păsărilor sunt acoperite cu un strat de grăsime. Grăsimea este spălată de uleiul de floarea-soarelui, provocând moartea animalului din cauza hipotermiei. Fără stratul protector de grăsime, păsările nu mai pot rezista la frig.

Portul Pivdenny închis

Portul Pivdenny din regiune a fost închis temporar miercuri pentru a facilita operațiunile de curățare. Autoritățile ucrainene au mobilizat echipe specializate pentru a limita răspândirea uleiului.

Închiderea portului este necesară pentru a permite acces echipelor de intervenție. Curățarea bazinelor portuare contaminate necesită oprirea activităților normale.