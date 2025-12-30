Atacurile rusești paralizează rețeaua energetică: pene de curent în Kiev și Odesa

Ministerul ucrainean al Energiei a transmis că amploarea distrugerilor provocate de loviturile rusești face imposibilă revenirea la întreruperile programate de electricitate pe malul estic al Kievului, în unele districte din regiunea Kiev și în regiunea Odesa.

Situația apare pe fondul intensificării atacurilor asupra sectorului energetic, odată cu venirea vremii reci.

Ucraina folosește, în mod obișnuit, un sistem de întreruperi planificate pentru a gestiona presiunea asupra rețelei electrice după bombardamente, scrie Kyiv Independent.

După atacuri de amploare, acest sistem nu mai poate fi respectat, iar locuitorii rămân fără curent, uneori și fără încălzire sau apă, pe perioade nedeterminate, până la finalizarea reparațiilor de urgență.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Olha Iuhimciuk, a declarat că unele instalații energetice au fost lovite de mai multe ori în ultimele săptămâni.

Ea a subliniat că fiecare intervenție de refacere necesită timp și resurse considerabile, iar nivelul pagubelor diferă de la o regiune la alta.

Potrivit companiei DTEK, penele de curent din regiunea Odesa sunt legate de atacuri desfășurate între octombrie și decembrie, în timp ce problemele din regiunea Kiev au fost agravate de un bombardament din 27 decembrie.

În districtul Vîșhorod, unul dintre cele mai afectate, aproximativ 9.000 de gospodării erau încă fără electricitate în dimineața zilei de azi.