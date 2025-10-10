Operațiune rusă de dezinformare în Polonia. Cele mai bune arme împotriva știrilor false

Potrivit Ministerului de Interne din Polonia, informațiile fabricate sunt răspândite de Rusia.

„O analiză a modului în care aceste informații sunt răspândite indică o operațiune de informare coordonată. Scopul acesteia este întotdeauna același – să izoleze Ucraina de sprijinul Poloniei și al țărilor NATO. Se schimbă doar formele de înșelăciune”, se arată într-un comunicat publicat de Ministerul polon de Interne, citat de European Pravda.

Autoritățile din Polonia au subliniat că gândirea critică și verificarea surselor de informare sunt cele mai bune arme împotriva știrilor false.

Nu este singura campanie de dezinformare în spațiul european

O altă campanie de dezinformare venită din partea Rusiei a vizat afirmații false despre presupuse „acorduri de trimitere a trupelor moldovenești” în Ucraina, pentru a lupta împotriva Rusiei. De această dată, dezinformarea era răspândită pe rețelele sociale, chiar înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

În luna iulie, ambasadorul Ucrainei în Ungaria, Fedir Shandor a precizat că Rusia are un rol important în alimentarea sentimentelor anti-ucrainene din Ungaria.

Fenomenul răspândirii informațiilor false a fost criticat chiar și în România, de către ambasada Ucrainei de la București, care a atras public atenția cu privire la răspândirea informațiilor false în spațiul public privind incidentul referitor la drona rusească care a intrat în spațiul aerian al României la jumătatea lunii septembrie, acuzând ambasada Rusiei de „încălcare gravă a normelor dreptului internațional”.