Ambasada Ucrainei, despre reacția rușilor privind drona din România: Un exemplu elocvent de manipulare cinică

Luni după-amiază, reprezentanții Ambasadei Ucrainei în România au publicat pe Facebook un mesaj oficial în care dezmint informațiile postare de ruși despre incidentul legat de drona rusească care ar fi intrat în spațiul aerian al României.

Ucraina acuză Rusia de răspândirea unor informații false

„În data de 14 septembrie 2025, Ambasada federației ruse în România a recurs din nou la răspândirea unor informații false, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească. Aceasta reprezintă un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv în desfășurare pe care rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia”, se arată în mesajul oficial publicat de reprezentanții Ambasadei.

Ambasada Ucrainei reclamă încălcarea gravă a normelor dreptului internațional

Ambasada Ucrainei acuză că afirmațiile reprezentanților ruși în România sunt denaturate și menționează că scopul răspândirii informațiilor și acuză „o încălcare gravă a normelor dreptului internațional”.

„Afirmațiile părții ruse cu privire la «date nesatisfăcătoare» sau «neconfirmate» fac parte dintr-o practică rusească bine-cunoscută de denaturare a faptelor existente, cu scopul de a evita responsabilitatea pentru încălcarea gravă a normelor dreptului internațional, continuarea agresiunii armate, comiterea crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pe teritoriul Ucrainei. Prin atacuri masive zilnice asupra Ucrainei, folosind sute de drone și rachete, statul-agresor nu doar terorizează populația ucraineană și distruge infrastructura civilă, ci generează și riscuri grave de securitate pentru statele vecine Ucrainei – aspect demonstrat, încă o dată, de evenimentele din săptămâna trecută”, au precizat reprezentanții Ambasadei Ucrainei.

Acțiuni decisive

Reprezentanții ucraineni îndeamnă la acțiuni decisive din partea comunității internaționale, sancțiuni asupra Rusiei, dar și consolidarea capacității de apărare a Ucrainei.