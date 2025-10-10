Melania Trump susține că are un „canal deschis de comunicare” cu Vladimir Putin pentru repatrierea copiilor ucraineni răpiți

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat într-o conferință de presă că menține un „canal deschis de comunicare” cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în legătură cu situația copiilor ucraineni răpiți și duși ilegal în Rusia. Potrivit acesteia, liderul rus ar fi răspuns la o scrisoare personală pe care Melania Trump i-a transmis-o prin intermediul soțului său, președintele Donald Trump, în timpul întâlnirii acestuia cu Putin în Alaska.

În scrisoarea respectivă, Prima Doamnă ar fi cerut sprijinul Kremlinului pentru a facilita întoarcerea copiilor ucraineni către familiile lor. În răspunsul transmis ulterior, Vladimir Putin și-ar fi exprimat „disponibilitatea de a colabora” cu ea în acest demers umanitar. Melania Trump a menționat că, de atunci, „s-au întâmplat multe”, sugerând că dialogul dintre echipele celor doi a continuat în mod activ, scrie Pravda Ucraineană.

Reprezentanții Melaniei Trump ar fi lucrat, potrivit declarațiilor sale, în colaborare cu echipa președintelui rus „pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor dintre Rusia și Ucraina”. Ea a anunțat că, în urma acestor eforturi, opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore.

„Fiecare copil a trăit în haos din cauza războiului din Ucraina. Trei au fost separați de părinții lor și strămutați în Federația Rusă din cauza luptelor de pe front. Ceilalți cinci au fost separați de membrii familiei dincolo de granițe”, a explicat Prima Doamnă, subliniind impactul profund al conflictului asupra celor mici.

Melania Trump a mai afirmat că Rusia a furnizat biografii și fotografii ale copiilor returnați, precum și o prezentare generală a „serviciilor sociale, medicale și psihologice oferite copiilor ucraineni” aflați pe teritoriul rus. Ea a precizat că alți cinci copii urmează să fie reuniți în curând cu familiile lor, datorită aceleiași colaborări.

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, i-a mulțumit Melaniei Trump pentru implicarea sa și pentru „atenția constantă acordată copiilor afectați de războiul brutal al Rusiei”, evidențiind nevoia de sprijin internațional continuu pentru victimele civile ale conflictului.

Announcement by First Lady Melania Trump https://t.co/AAUwgylsgs — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

Declarațiile Melaniei Trump vin într-un moment sensibil al relațiilor internaționale, marcate de tensiuni persistente între Washington și Moscova. Cu toate acestea, mesajul său a fost perceput ca o tentativă de a introduce o dimensiune umanitară în dialogul dintre cele două puteri, concentrată pe protejarea celor mai vulnerabili — copiii afectați de război.