Europa trebuie să își unească resursele pentru apărare și să ia în considerare crearea unui buget finanțat prin împrumuturi comune, consideră reprezentantul Letoniei în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE): „Această măsură trebuie pusă în practică prin toate mijloacele necesare, pentru că ar fi mai eficientă decât acțiunile individuale ale statelor”, a declarat Kazāks într-un interviu pentru Bloomberg.

„Mai bine banii agresorului decât să taxăm cetățenii”

El a avertizat că „fragmentarea națională prelungește procesul și îl face mai costisitor”, adăugând că un buget comun ar fi „piatra de temelie a securității europene”, idee susținută și de alți lideri economici europeni.

Kazaks, guvernator al Băncii Naționale a Letoniei, pledează și folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, considerând această soluție mai justă decât noi poveri fiscale interne: „Există două opțiuni: să ne taxăm propriile societăți sau să luăm banii agresorului, iar a doua opțiune este, desigur, mai bună”.

Guvernele europene analizează în prezent posibilitatea de a utiliza până la 185 miliarde de euro din activele rusești înghețate drept garanție pentru un împrumut destinat sprijinirii Ucrainei.

Kazaks: Politica BCE este „foarte adecvată”

Referindu-se la politica monetară, Kazāks a descris actuala poziție a BCE drept „foarte adecvată”, precizând că rata dobânzii la depozite, de 2%, este neutră, adică nu stimulează, dar nici nu frânează economia: „Nu cred că este necesară o altă orientare în acest moment”, a spus el, menționând că există atât riscuri de creștere, cât și de scădere a inflației.

Potrivit unei analize recente realizate de Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, Martins Kazaks este considerat cel mai predictibil factor de decizie din BCE în privința evoluției viitoare a ratelor dobânzilor.