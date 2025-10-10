Prima pagină » Știri externe » BCE: Europa are nevoie de un buget comun pentru apărare și de activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei

Oficialul BCE Martins Kazāks susține crearea unui buget european pentru apărare, finanțat prin împrumuturi comune ale statelor UE, și folosirea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei.
Europa trebuie să își unească resursele pentru apărare și să ia în considerare crearea unui buget finanțat prin împrumuturi comune, consideră reprezentantul Letoniei în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE): „Această măsură trebuie pusă în practică prin toate mijloacele necesare, pentru că ar fi mai eficientă decât acțiunile individuale ale statelor”, a declarat Kazāks într-un interviu pentru Bloomberg.

„Mai bine banii agresorului decât să taxăm cetățenii”

El a avertizat că „fragmentarea națională prelungește procesul și îl face mai costisitor”, adăugând că un buget comun ar fi „piatra de temelie a securității europene”, idee susținută și de alți lideri economici europeni.

Kazaks, guvernator al Băncii Naționale a Letoniei, pledează și folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, considerând această soluție mai justă decât noi poveri fiscale interne: „Există două opțiuni: să ne taxăm propriile societăți sau să luăm banii agresorului, iar a doua opțiune este, desigur, mai bună”.

Guvernele europene analizează în prezent posibilitatea de a utiliza până la 185 miliarde de euro din activele rusești înghețate drept garanție pentru un împrumut destinat sprijinirii Ucrainei.

Kazaks: Politica BCE este „foarte adecvată

Referindu-se la politica monetară, Kazāks a descris actuala poziție a BCE drept „foarte adecvată”, precizând că rata dobânzii la depozite, de 2%, este neutră, adică nu stimulează, dar nici nu frânează economia: „Nu cred că este necesară o altă orientare în acest moment”, a spus el, menționând că există atât riscuri de creștere, cât și de scădere a inflației.

Potrivit unei analize recente realizate de Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, Martins Kazaks este considerat cel mai predictibil factor de decizie din BCE în privința evoluției viitoare a ratelor dobânzilor.

 