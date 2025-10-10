Ministrul de externe al Poloniei vizitează vestul Ucrainei în contextul atacului masiv al Rusiei

Vizita lui Sikorski are loc în contextul în care Rusia a lansat aproape 500 de rachete şi drone împotriva ţării, provocând întreruperi de curent în Kiev şi în regiunile centrale, sudice şi estice.

Deşi în noaptea de vineri nu s-au înregistrat atacuri în regiunea Lviv, zona a suferit un atac masiv pe 5 octombrie. Patru membri ai unei familii, printre care o fată de 15 ani, au fost ucişi în acea noapte în Lapaivka, un sat de la periferia oraşului Lviv, la puţin peste 50 de kilometri de graniţa cu Polonia.

Sikorski a vizitat locul atacului în timpul vizitei sale, depunând flori în memoria victimelor. El a fost însoţit de Kozîţcîi , de viceministrul ucrainean de externe Oleksandr Mishchenko şi de însărcinatul cu afaceri al Poloniei la Kiev, Piotr Lukasiewicz.

„Mulţumim, Polonia, pentru sprijin şi pentru că ne împărtăşiţi durerea în momentele cele mai dificile”, a spus Kozîţcîi pe Telegram. „Aceasta este adevărata frăţie”.

La începutul acestei săptămâni, Sikorski a publicat un articol în New York Times, în care avertiza că Rusia nu face decât să-şi intensifice atacurile în Ucraina şi să provoace pe teritoriul NATO, în ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA.

Potrivit ministrului, negocierile cu Rusia sunt posibile numai prin presiune, în special prin creşterea sprijinului pentru Ucraina şi întreruperea achiziţiilor de energie din Rusia, potrivit The Kyiv Independent.

Polonia a fost un susţinător ferm al Kievului de la izbucnirea invaziei pe scară largă în 2022, primind milioane de refugiaţi ucraineni şi servind ca un centru cheie pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

La începutul lunii septembrie, aproximativ 20 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Incidentul a marcat primul caz în care un membru NATO a doborât mijloace militare ale Moscovei deasupra teritoriului său.

De atunci, au fost înregistrate multiple incursiuni aeriene şi observări de drone în întreaga Europă, unele dintre ele fiind legate de Rusia.