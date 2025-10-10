Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Clădiri lovite la Kiev și infrastructura energetică vizată. Orașul Zaporojie, lovit de drone

Ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că infrastructura energetică a fost ținta principală a atacurilor, iar echipele de intervenție „iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că opt persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost internate în spital, și că orașul se confruntă cu pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful administrației militare a capitalei, Tymur Tkacenko, a precizat că Rusia a folosit atât drone, cât și rachete în atacul lansat după miezul nopții. Una dintre drone a lovit un bloc din cartierul central Pecersk, provocând incendii la etajele 6 și 7.

Imagini publicate online arată apartamente în flăcări, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.

În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, mai multe ținte au fost lovite de drone, rănind trei persoane și declanșând cel puțin un incendiu într-o locuință, potrivit guvernatorului regional.

🙏 Zaporizhzhia region. Kushugum community. Russian terrorists are shelling civilians using MLRS. pic.twitter.com/bjDU5VUiTJ — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 9, 2025

Autoritățile ucrainene au anunțat că evaluarea pagubelor și lucrările de reconstrucție vor începe „imediat ce condițiile de siguranță o vor permite”.