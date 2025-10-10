Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Clădiri lovite la Kiev și infrastructura energetică vizată. Orașul Zaporojie, lovit de drone

Un atac de amploare al forțelor ruse a provocat, vineri dimineață, un incendiu într-un bloc de locuințe din centrul Kievului și a vizat mai multe obiective energetice din Ucraina, au anunțat oficiali ucraineni. Opt persoane rănite în capitală. Atacuri cu drone și rachete și în Zaporojie.
Sursa foto: captură video
Petre Apostol
10 oct. 2025, 06:39, Știri externe

Ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că infrastructura energetică a fost ținta principală a atacurilor, iar echipele de intervenție „iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că opt persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost internate în spital, și că orașul se confruntă cu pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful administrației militare a capitalei, Tymur Tkacenko, a precizat că Rusia a folosit atât drone, cât și rachete în atacul lansat după miezul nopții. Una dintre drone a lovit un bloc din cartierul central Pecersk, provocând incendii la etajele 6 și 7.

Imagini publicate online arată apartamente în flăcări, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.

În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, mai multe ținte au fost lovite de drone, rănind trei persoane și declanșând cel puțin un incendiu într-o locuință, potrivit guvernatorului regional.

Autoritățile ucrainene au anunțat că evaluarea pagubelor și lucrările de reconstrucție vor începe „imediat ce condițiile de siguranță o vor permite”.

