UE condamnă ultimele atacuri ale Rusiei asupra rețelelor electrice din Ucraina

O primă voce care a criticat ultimul atac al Rusiei este ministrul de Externe al Cehiei Jan Lipavský, care precizat că atacul este unul „laș”, dar și „inuman”.

„′Russkij mir′ în practică. După atacul Rusiei asupra Ucrainei, 28 000 de gospodării au rămas fără electricitate, aprovizionarea cu apă a fost întreruptă, casele ard, civilii sunt răniți, iar un băiat de șapte ani a fost ucis. Laș și inuman”, a scris oficialul pe X.

Termenul ’Russkyi Mir’ face referire la sfera culturală, regilioasă, politică și ideologică din societatea rusă și este un termen des folosit de autoritățile de la Kremlin pentru a sugera ideea de superioritate a lumii ruse.

O altă voce din politica externă care a condamnat atacul Rusiei este Elina Valtonen, ministra de Externe a Filnladei, care a subliniat că atacul a fost lansat în sezonul rece. „Odată cu venirea iernii, Rusia continuă atacurile brutale asupra rețelei energetice și a zonelor civile din Ucraina — un model de agresiune care a început în 2022. Un băiat a fost ucis și zeci de civili au fost răniți într-un atac care a avut loc aseară. Rusia trebuie să răspundă pentru aceste acțiuni. Suntem alături de Ucraina”, a precizat ministra pe X.

Atacul, condamnat și de voci din UE

Comisara europeană pentru Egalitate, pregătire și Management al Crizei, Hadja Lahbib a criticat ferm bombardamentul săvârșit de Kremlin. „Condamn cu fermitate atacul masiv și calculat al Rusiei, unul dintre cele mai puternice atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de la începutul războiului”, se arată în mesajul publicat de oficială pe X.

De asemenea, Katarína Mathernová, ambasadoarea UE în Ucraina bombardamentele Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina reprezintă „crime de război care nu pot fi iertate”.

„Pentru mine, a fost o altă noapte nedormită pe podeaua băii, deoarece Kievul era supus unui baraj masiv de rachete balistice și de croazieră și drone. O țintă cheie a fost centrala termică din Kiev. În cea mai mare parte a malului stâng al râului și în suburbia Brovary, zeci de mii de gospodării sunt fără electricitate și apă! Multe clădiri sunt în flăcări. În timp ce scriu aceste rânduri, echipele de salvare încă se luptă să ajungă la clădirile distruse. Mulți oameni sunt răniți.

În recentele atacuri masive asupra Ucrainei, rușii s-au concentrat pe activele energetice ucrainene. Scopul lor este să priveze populația de încălzire, electricitate și apă înainte de venirea iernii”, relata ambasadoarea Ucrainei Katarína Mathernová, vineri, în jurul amiezii.

Tot în cursul zilei de vineri ambasadorii G7 s-au întrunit de urgență la Kiev în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Ultimele atacuri aeriene rusești au provocat avarii grave în rețeaua energetică a Ucrainei, lăsând milioane de oameni fără curent electric în mai multe regiuni.