Ucraina și Marea Britanie negociază producția comună a 2.000 de drone-interceptoare lunar

Inițiativa răspunde nevoii urgente a Ucrainei de soluții accesibile pentru apărarea aeriană, în condițiile în care Rusia intensifică semnificativ atacurile cu drone, lansând doar în septembrie peste 6.900 de drone de tip Shahed.

„Foarte curând vom produce în jur de 2.000 de drone pe lună, trimițând toate intenționat în Ucraina ca ele să poată fi folosite pentru a intercepta dronele rusești”, a declarat pentru Bloomberg Luke Pollard, ministrul britanic responsabil cu pregătirea pentru apărare și industria.

Proiectul, numit Octopus, se află în prezent în faza de negociere și ar putea fi pus în aplicare în lunile următoare, a spus Pollard. Producția dronelor-interceptoare va fi inițial localizată în Regatul Unit. „Marea Britanie excelează în cercetare-dezvoltare și fabricație avansată, așa că putem adăuga ceva ce prietenii noștri ucraineni nu au în acest sens”, a adăugat el. „Trebuie să fim rapizi și trebuie să fim primii”.

Acord privind producția de drone, semnat de Ucraina și Marea Britanie

Cele două țări au semnat un acord privind producția de drone-interceptoare pe 11 septembrie, scrie The Kyiv Independent.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a declarat pe 18 septembrie că Kievul va putea desfășura cel puțin 1.000 de drone-interceptoare zilnic pentru a respinge atacurile rusești „în viitorul apropiat”, fără a preciza intervalul de timp.

Tehnologia este critică pentru Kiev, întrucât atacurile aeriene rusești s-au intensificat în ultimele luni.

Dronele rusești de tip Shahed, proiectate inițial în Iran și produse în masă în Rusia sub denumirea Geran-2, au devenit o armă centrală în loviturile Moscovei împotriva Ucrainei.

Kievul și-a dezvoltat rapid capabilitățile în domeniul dronelor din 2022 încoace, trecând de la modificarea aeronavelor comerciale la producția pe scară largă de drone de atac și sisteme de recunoaștere.

Obiectivul este să interceptăm fiecare dronă rusească deasupra teritoriului ucrainean, a spus Șmîhal.