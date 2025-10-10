Războiul din Ucraina, ziua 1325. Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Clădiri lovite la Kiev și infrastructura energetică vizată / 23 de copii au fost salvați din teritoriile ocupate

23 de copii au fost salvați din teritoriile ocupate

În cadrul inițiativei „Bring Kids Back UA” a președintelui Volodimir Zelenski, șeful său de cabinet a anunțat joi că un grup de 23 de copii și adolescenți ucraineni a fost salvați din teritoriile ocupate.

Șeful Biroului Prezidențial, Andrii Yermak, a raportat că printre copiii salvați se aflau două surori, în vârstă de 11 și 14 ani, care fuseseră forțate să frecventeze o școală rusă. Agenții Moscovei au amenințat-o pe mama lor că, dacă refuză, vor lua copiii.

„Astăzi, toți copiii salvați sunt în siguranță. Ei primesc asistență medicală, psihologică și umanitară, își recuperează documentele și revin treptat la o viață pașnică. Sunt recunoscător organizației Save Ukraine, Centrului Comun al Serviciului de Securitate al Ucrainei pentru coordonarea căutării și eliberării prizonierilor de război și a persoanelor detenute ilegal, precum și tuturor partenerilor pentru ajutorul acordat în salvarea acestor copii”, a scris Yermak.

Atacurile rusești reduc cu mai mult de jumătate producția de gaze naturale a Ucrainei

Pe măsură ce se apropie iarna, atacurile rusești au avut ca scop perturbarea producției de gaze naturale a Ucrainei, forțând țara să importe gaze naturale și să solicite sprijin internațional.

Atacurile rusești au distrus mai mult de jumătate din producția internă de gaze naturale a Ucrainei, forțând Kievul să cheltuiască aproximativ 1,9 miliarde de euro pentru importul de combustibil, în încercarea de a trece peste iarnă, relatează Bloomberg.

Proiecțiile Ucrainei sugerează că va avea nevoie de aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaz pentru a ajunge până la sfârșitul lunii martie, potrivit surselor Bloomberg, echivalentul a aproape 20% din consumul anual al țării. Raportul adaugă că atacurile din 3 octombrie asupra regiunilor Harkov și Poltava au distrus aproximativ 60% din producția de gaz.

Un copil ucis și 12 răniți în urma atacului rus asupra orașelor ucrainene și infrastructurii energetice

Rusia a lansat un atac cu drone și rachete la scară largă asupra Ucrainei în noaptea de 10 octombrie, ucigând un băiat de șapte ani în Zaporoje, rănind cel puțin alte trei persoane în Zaporoje și nouă în Kiev, lăsând în același timp părți ale capitalei Ucrainei fără energie electrică.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent aflați la fața locului au raportat explozii puternice și rachete balistice la aproximativ ora 2:30 dimineața, ora locală, în timp ce Rusia efectua un atac asupra capitalei ucrainene. Alte explozii au fost raportate la aproximativ ora 3:30 dimineața.

„Din explozia care tocmai a avut loc, se pare că este în curs un atac cu rachete balistice. Rachete, una după alta, apărarea aeriană este activă”, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Tymur Tkachenko, la ora 2:41 dimineața, confirmând rapoartele privind rachetele balistice.