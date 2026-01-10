Prima pagină » Știri externe » Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după atacurile asupra Kievului

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni la cererea Ucrainei, după ce atacurile masive rusești asupra Kievului au lăsat capitala parțial fără încălzire, conform programului revizuit al Consiliului, publicat vineri seară.
Photo: Kay Nietfeld/dpa via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 ian. 2026, 07:02, Știri externe

Cererea a fost formulată de ambasadorul Ucrainei la ONU și a fost susținută de șase membri ai Consiliului de Securitate (Franța, Regatul Unit, Letonia, Danemarca, Grecia și Liberia), au declarat pentru AFP surse diplomatice.

„Rusia a atins un nivel nou și îngrozitor de crime de război și crime împotriva umanității în atacurile sale asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina”, a scris ambasadorul Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, în scrisoarea sa prin care solicita întrunirea.

Noi atacuri rusești din noaptea de joi spre vineri au lăsat jumătate din clădirile rezidențiale din Kiev fără încălzire, determinându-l pe primarul capitalei ucrainene să ceară vineri populației să evacueze orașul „temporar”.

Această nouă noapte de bombardamente a marcat și utilizarea, pentru a doua oară de la începutul războiului, în februarie 2022, a rachetei balistice rusești Orechnik de ultimă generație în vestul Ucrainei.

„Astăzi, Federația Rusă și-a revendicat oficial responsabilitatea pentru utilizarea rachetei balistice cu rază medie de acțiune numită «Orechnik» în regiunea Lviv. Un astfel de atac reprezintă o amenințare gravă și fără precedent la adresa securității continentului european, subminând stabilitatea regională și prezentând riscuri serioase pentru pacea și securitatea internațională în sens mai larg ”, a comentat ambasadorul Ucrainei în scrisoarea sa adresată Consiliului.

 

