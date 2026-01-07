Combustibilii fosili câștigă teren în mixul energetic al Marii Britanii

Pentru prima dată în ultimii patru ani, Marea Britanie a crescut anul trecut ponderea electricității produse din combustibili fosili. Acest lucru complică planul guvernului privind tranziția către o rețea electrică curată până în 2030.

Creșterea utilizării centralelor pe gaze naturale a coincis cu eliminarea completă a cărbunelui și cu declinul accentuat al producției nucleare, ajunsă la cel mai redus nivel din ultimii 50 de ani. Situația a dus la majorarea emisiilor de dioxid de carbon, chiar dacă producția de energie din surse regenerabile a atins un nivel record.

Gazul rămâne pilon al producției de energie

În 2025, energia regenerabilă a furnizat aproape jumătate din electricitatea produsă în Marea Britanie, potrivit cifrelor furnizate de operatorul sistemului energetic britanic și prelucrate de Bloomberg. Nivelul este cel mai ridicat înregistrat până în prezent. Gazul a rămas însă a doua sursă de producție, cu 28% din total, urmat de energia nucleară, cu 11%, și de importurile nete, cu aproximativ 10%.

După 20 de ani, cererea de energie crește din nou în Marea Britanie

Producția de energie regenerabilă a crescut cu 6% față de anul anterior, cu recorduri pentru sectoarele eolian, solar și de biomasă. În paralel, producția de electricitate pe bază de gaz a înregistrat o creștere de 5%.

După mai bine de două decenii de scădere, consumul de electricitate al britanicilor a crescut pentru al doilea an consecutiv în 2025. Cererea a fost alimentată de extinderea rapidă a vehiculelor electrice, a pompelor de căldură și a centrelor de date.

Ținta pentru 2030, greu de atins

Extinderea capacităților eoliene și solare, de una singură, nu este suficientă pentru atingerea obiectivelor asumate de autorități, arată datele administratorului rețelei electrice din Marea Britanie. Pe parcursul anului 2025, rețeaua a funcționat pentru scurte intervale cu aproape 98% energie cu emisii zero, însă ținta de operare fără combustibili fosili nu a fost atinsă.

Până în 2030, guvernul britanic urmărește ca cel puțin 95% din electricitatea produsă să provină din surse cu emisii reduse de carbon. Obiectivul include și acoperirea integrală a cererii interne. Analiștii spun însă că atingerea acestor obiective va necesita un ritm mult mai rapid de dezvoltare a capacităților de producție și de reducere a dependenței de gaz în anii următori.