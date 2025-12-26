Potrivit presei din Rusia, organizația ar fi fost fondată în Ucraina și ar promova idei legate de „trezirea conștiinței” și dezvoltarea spirituală interioară. Gruparea organiza seminare și prelegeri despre vindecare și autocunoaștere, activități pe care autoritățile le privesc cu suspiciune, potrivit agenției ucrainene 112. ua.

În timpul întâlnirii, participanții ar fi discutat despre desfășurarea așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina și s-ar fi rugat pentru Zelenski. Conform relatărilor din mass-media rusă, liderii grupului ar fi prezentat Forțele Armate ale Ucrainei drept „forțe ale binelui”, fapt considerat de autorități drept propagandă ostilă.

Conducerea organizației

Una dintre persoanele indicate ca lider al grupării este Olga Dautova, profesor universitar și doctor în științe pedagogice la Academia de Educație Pedagogică Postuniversitară din Sankt Petersburg, conform sursei citate.

Forțele de ordine ruse desfășoară în prezent verificări și analizează deschiderea unui dosar penal pentru „răspândirea publică de informații false despre utilizarea Forțelor Armate ale Federației Ruse”, infracțiune care, potrivit legislației în vigoare, poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Contextul din Rusia

Incidentul are loc pe fondul unui climat politic tot mai restrictiv în Rusia, unde activitățile religioase, civice sau spirituale pot deveni rapid subiect de control și represiune dacă sunt percepute ca având conotații politice. Cazul de la Sankt Petersburg este prezentat de observatori independenți ca parte a unui tablou mai amplu al limitării libertății de exprimare și al reprimării oricărei forme de disidență.