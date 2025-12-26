Prima pagină » Știri externe » Aproape 70 de persoane, reținute în Rusia, la Sankt Petersburg, după ce s-au rugat pentru Zelenski

Aproape 70 de persoane, reținute în Rusia, la Sankt Petersburg, după ce s-au rugat pentru Zelenski

Autoritățile din Rusia au reținut aproximativ 70 de persoane la Sankt Petersburg care au participat la o adunare a ceea ce forțele de ordine descriu drept o „sectă radicală”, ai cărei membri s-ar fi rugat pentru sănătatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Aproape 70 de persoane, reținute în Rusia, la Sankt Petersburg, după ce s-au rugat pentru Zelenski
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
26 dec. 2025, 23:36, Știri externe

Potrivit presei din Rusia, organizația ar fi fost fondată în Ucraina și ar promova idei legate de „trezirea conștiinței” și dezvoltarea spirituală interioară. Gruparea organiza seminare și prelegeri despre vindecare și autocunoaștere, activități pe care autoritățile le privesc cu suspiciune, potrivit agenției ucrainene 112. ua.

În timpul întâlnirii, participanții ar fi discutat despre desfășurarea așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina și s-ar fi rugat pentru Zelenski. Conform relatărilor din mass-media rusă, liderii grupului ar fi prezentat Forțele Armate ale Ucrainei drept „forțe ale binelui”, fapt considerat de autorități drept propagandă ostilă.

Conducerea organizației

Una dintre persoanele indicate ca lider al grupării este Olga Dautova, profesor universitar și doctor în științe pedagogice la Academia de Educație Pedagogică Postuniversitară din Sankt Petersburg, conform sursei citate.

Forțele de ordine ruse desfășoară în prezent verificări și analizează deschiderea unui dosar penal pentru „răspândirea publică de informații false despre utilizarea Forțelor Armate ale Federației Ruse”, infracțiune care, potrivit legislației în vigoare, poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Contextul din Rusia

Incidentul are loc pe fondul unui climat politic tot mai restrictiv în Rusia, unde activitățile religioase, civice sau spirituale pot deveni rapid subiect de control și represiune dacă sunt percepute ca având conotații politice. Cazul de la Sankt Petersburg este prezentat de observatori independenți ca parte a unui tablou mai amplu al limitării libertății de exprimare și al reprimării oricărei forme de disidență.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reformă în cifre. Ce a reușit Trump și nu a reușit Bolojan
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor