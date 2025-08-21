Cursul se adresează voluntarilor, dar și personalului militar, potrivit agenției de presă TASS din Rusia, citată de Ukrainska Pravda.

Armele cu țeavă lisă sunt, în principal, diferite tipuri de puști, în mod particular cele semiautomate, cu o singură țeavă sau cu două, cu pompă ori interschimbabile.

Vladimir Putin a ordonat ca noi măsuri să fie luate până la 1 octombrie, pentru accelerarea livării plaselor de camunflaj către trupele rusești de pe pe linia frontului, dar și echiparea vehiculelor militare cu echipamente de protecție împotriva dronelor militare ucrainene. Acesta s-a referit în mod specific la mașinile militare care transportă soldați răniți pe front.

De asemenea, oficialul rus își dorește ca responsabilii militari să trimită medici la spitalele din prima linie fără ca aceștia să semneze un contract militar de serviciu.

Rusia este frecvent atacată de drone ucrainene. Atacurile vizează, în mod particular fabricile din industria de apărare rusă, precum companiile de microelectronică și radioelectronică, dar și rafinăriile de petrol.

În noaptea de miercuri spre joi, forțele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea rusă Rostov.