Elveția, dispusă să ofere „imunitate” lui Vladimir Putin cu o singură condiție

Elveția îi va oferi imunitate lui Vladimir Putin pentru participarea la o conferință de pace, în ciuda inculpării sale internaționale, scrie Le Figaro.
19 aug. 2025, 14:50

Guvernul federal a stabilit anul trecut „regulile pentru acordarea imunității unei persoane aflate sub mandat internațional de arestare”.

Elveția îi va acorda astfel „imunitate” președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda inculpării sale de către Curtea Penală Internațională, cu condiția ca acesta să participe „la o conferință de pace”, a declarat, marți, ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis.

Regulile prevăd că imunitatea se acordă unei persoane aflate sub mandat internațional de arestare doar dacă vine pentru o conferință de pace, nu pentru motive personale”, a explicat Cassis în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său italian, Antonio Tajani, la Berna.

În cadrul unei videoconferințe a „Coaliției de Voință” din weekend, premierul italian Giorgia Meloni a propus Roma drept gazdă, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a avansat Geneva.

Zelenski și Trump ar fi favorabili Romei, în special Vaticanului, însă Putin ar prefera Geneva.