Milioane de celule ale mamei tale persistă în corpul tău – oamenii de știință descoperă cum funcționează

O mică parte din celulele noastre nu este de fapt a noastră. Acestea provin de la mamele noastre, din timpul sarcinii.

Fiecare dintre noi are milioane de celule materne în organism. Sistemul nostru imunitar le-ar recunoaște în mod normal ca fiind străine, notează Science Alert.

Cumva, la majoritatea oamenilor, ele rămân fără probleme imunitare. Imunologii au descoperit acum de ce se întâmplă acest lucru.

Un număr mic de celule imunitare materne traversează placenta. Acestea antrenează sistemul imunitar al fătului să accepte celulele mamei.

Microchimerismul – fenomenul documentat de peste 50 de ani

Schimbul de celule între mamă și făt este bine documentat. Oamenii de știință cunosc acest fenomen de mai bine de 50 de ani.

Procesul se numește microchimerism și funcționează în ambele sensuri. Fiecare femeie care a fost vreodată însărcinată păstrează celule de la făt.

Fiecare om păstrează celule de la mama sa toată viața. Aceste celule persistente reprezintă o enigmă pentru imunologie.

Sistemul imunitar ar trebui să lanseze un atac împotriva celulelor străine. Totuși, celulele materne rămân netulburate în organism.

Cercetătorii de la Cincinnati Children’s Hospital au descoperit mecanismul

Sing Sing Way de la Cincinnati Children’s Hospital Medical Center a condus echipa. Specialistul în boli infecțioase pediatrice a dorit să înțeleagă toleranța imunitară.

Cercetătorii au studiat microchimerismul matern la șoareci în laborator. Au crescut șoareci cu celule imune modificate genetic special.

Celulele modificate exprimau markeri specifici de suprafață celulară. Acest lucru a permis cercetătorilor să elimine selectiv acele celule.

Echipa a verificat dacă toleranța imunitară era menținută sau nu. Rezultatele au fost spectaculoase și neașteptate.

Un subset mic de celule materne persistă mult după naștere

Un subset mic de celule imune materne persistă după naștere. Acestea au proprietăți similare celulelor mieloide din măduva osoasă.

Celulele seamănă și cu celulele dendritice din organism. Erau puternic asociate atât cu activitatea imunitară, cât și cu celulele T.

Celulele T reglatoare indică sistemului imunitar că totul este în regulă. Acestea se dezvoltă în prezența celulelor materne specifice.

Cercetătorii au eliminat selectiv celulele materne din șoarecii descendenți. Rezultatele au confirmat teoria echipei de cercetare.

Eliminarea celulelor materne duce la dispariția toleranței imunitare

Celulele T reglatoare au dispărut după eliminarea celulelor materne. Toleranța imunitară a celulelor materne a dispărut complet.

Practic, toleranța depinde de un subgrup mic de celule. Dacă acestea sunt eliminate, apare haos imunitar în organism.

Toleranța imunitară trebuie menținută continuu și activ. Nu este un proces unic care are loc doar în timpul sarcinii.

Procesul continuă pe tot parcursul vieții fiecărei persoane. Celulele materne antrenează constant sistemul imunitar al descendenților.

Microchimerismul este asociat cu boli autoimune și cancer

Cercetarea oferă o modalitate de a înțelege mai bine bolile. Microchimerismul poate contribui la diverse afecțiuni și tulburări.

„Noile instrumente vor ajuta oamenii de știință să identifice funcția celulelor” spune Way. Acestea vor clarifica modul de funcționare în contexte variate.

Contextele includ boli autoimune, cancer și tulburări neurologice diverse. Microchimerismul este asociat cu numeroase tulburări de sănătate.

Studiul oferă o platformă adaptabilă pentru cercetători în viitor. Oamenii de știință pot investiga dacă celulele sunt cauza bolii.

Alternativ, celulele rare pot fi în țesutul bolnav la niveluri crescute. Acestea ar putea face parte din procesul natural de vindecare.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică Immunity.