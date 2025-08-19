Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat

Geneva se conturează ca locație potențială pentru un summit de pace între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, așa cum a sugerat pentru prima dată președintele francez, Emmanuel Macron.

În declarațiile făcute reporterilor după vizita sa la Casa Albă, Macron a spus că summitul ar trebui să fie găzduit de „o țară neutră, poate Elveția – eu susțin Geneva”. Totuși acesta precizat că și alte țări ar putea fi luate în considerare.

El a declarat pentru LCI/TF1 că „este mai mult decât o ipoteză, este voința colectivă” a liderilor.

Ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a confirmat în această dimineață că țara sa ar putea organiza summitul.

În comentariile relatate de postul public elvețian SRF, Cassis a declarat că Elveția ar putea găzdui discuțiile în ciuda mandatului de arestare emis pe numele lui Putin, folosindu-se de rolul său special și de statutul Geneva ca sediu european al ONU.

În calitate de semnatară a Statutului de la Roma, Elveția ar fi obligată din punct de vedere tehnic să-l aresteze pe Putin la sosirea sa în Elveția, dar Cassis pare să sugereze că există o modalitate de a ocoli această obligație pentru a facilita negocierile de pace.

La Geneva a avut loc în 2021 și întâlnirea dintre Joe Biden (președintele SUA) și Vladimir Putin (președintele Rusiei) la Villa La Grange.