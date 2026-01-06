Prima pagină » Politic » Sondaj Avangarde: 49% dintre români vor serviciu militar obligatoriu. Percepția despre relația cu Rusia

Sondaj Avangarde: 49% dintre români vor serviciu militar obligatoriu. Percepția despre relația cu Rusia

Un sondaj Avangarde, intitulat „Securitate regională – percepții și așteptări”, arată ce opinie au românii în privința reintroducerii serviciului militar obligatoriu. Sondajul a mai inclus întrebări și privind condițiile în care Ucraina ar trebui să semneze un acord de pace și dacă România ar trebui să aibă relații economice cu Rusia.
Sondaj Avangarde: 49% dintre români vor serviciu militar obligatoriu. Percepția despre relația cu Rusia
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
06 ian. 2026, 14:35, Politic

Sondajul Avangarde, realizat în perioada 27-30 decembrie 2025, arată că 49% dintre românii chestionați cred că ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România. Totuși, 47% se opun acestei idei, notează G4 Media. Diferența până la 100% e reprezentată de răspunsurile „nu știu / nu răspund”.

Ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu are un sprijin mai mare în mediul urban (57% pentru) față de rural (48%). Pe de altă parte, procentul celor care se opun acestei idei a fost de 39% în urban și 49% în rural.

În privința relațiilor economice cu Rusia, opinia publică este din nou împărțită. 48% dintre respondenți consideră că țara noastră ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, în timp ce 49% nu sunt de acord cu acest lucru.

O altă întrebare adresată românilor participanți la acest sondaj a fost și despre pacea din Ucraina și condițiile în care aceasta ar trebui semnată. 68% dintre respondenți consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii unui acord, în condiţiile impuse de SUA.

În plus, 74% dintre respondenți consideră că România ar fi apărată de NATO în scenariul unui atac al Rusiei.

O altă întrebare a fost privind nevoia României de a se înarma rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare. 71% dintre respondenți consideră că acest lucru este necesar, iar 22% s-au pronunțat împotrivă.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor