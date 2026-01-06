Sondaj Avangarde: 49% dintre români vor serviciu militar obligatoriu. Percepția despre relația cu Rusia

Sondajul Avangarde, realizat în perioada 27-30 decembrie 2025, arată că 49% dintre românii chestionați cred că ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România. Totuși, 47% se opun acestei idei, notează G4 Media. Diferența până la 100% e reprezentată de răspunsurile „nu știu / nu răspund”.

Ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu are un sprijin mai mare în mediul urban (57% pentru) față de rural (48%). Pe de altă parte, procentul celor care se opun acestei idei a fost de 39% în urban și 49% în rural.

În privința relațiilor economice cu Rusia, opinia publică este din nou împărțită. 48% dintre respondenți consideră că țara noastră ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, în timp ce 49% nu sunt de acord cu acest lucru.

O altă întrebare adresată românilor participanți la acest sondaj a fost și despre pacea din Ucraina și condițiile în care aceasta ar trebui semnată. 68% dintre respondenți consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii unui acord, în condiţiile impuse de SUA.

În plus, 74% dintre respondenți consideră că România ar fi apărată de NATO în scenariul unui atac al Rusiei.

O altă întrebare a fost privind nevoia României de a se înarma rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare. 71% dintre respondenți consideră că acest lucru este necesar, iar 22% s-au pronunțat împotrivă.