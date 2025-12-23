Sondaj Avangarde. Care vor fi cheltuielile românilor în perioada sărbătorilor și unde aleg să petreacă

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde arată că românii își ajustează cheltuielile de sărbători în funcție de percepția asupra prosperității lor. Mulți planifică să cheltuiască mai puțin în 2025, cu diferențe semnificative între mediul rural și cel urban.

Eșantionul a fost format din 900 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3,3% și un nivel de încredere de 95%. Interviurile au fost efectuate telefonic, între 18 și 22 decembrie.

Sondajul indică că 49% dintre români vor cheltui „mai puțin” sau „mult mai puțin” decât în 2024, iar doar 18% declară că vor cheltui „mai mult” sau „mult mai mult”.

Locuitorii din mediul rural se așteaptă la sărbători mai restrânse comparativ cu cei din zona urbană. 31% dintre oamenii de la sat vor cheltui „mult mai puțin”, față de 22% dintre cei din urban, iar opțiunea „mai puțin” a fost aleasă de 31% dintre cei din rural și 20% dintre cei din oraș.

Întrebați cât vor cheltui strict pentru sărbătoarea Crăciunului, comparativ cu anul trecut, 46% au răspuns „mai puțin”, 23%, au răspuns că „la fel”, 22% au răspuns că „mai mult”, iar 9% nu au răspuns sau nu au știut.

Reducerea cheltuielilor este un rezultat al situației îngrijorătoare financiare a populației. 43% spun că veniturile lor au scăzut față de 2024, 33% au răspuns că veniturile le-au rămas la fel, iar 22% susțin că le-au crescut.

În aceste condiții, peste jumătate dintre respondenți afirmă că trăiesc „mai prost/ mult mai prost”, iar mai puțin de 10% spun că trăiesc mai bine.

De asemenea, românii sunt pesimiști și în privința anului care vine, 2026. La întrebarea „Dumneavoastră personal considerați că familia dumneavoastră, strict din punct de vedere financiar, anul viitor va trăi mai bine, la fel sau mai prost decât anul acesta?”, 31% au răspuns că „mult mai prost”, 28% au răspuns doar că „mai prost”, 27% au răspuns că „la fel”, și doar un procent de 10% consideră că „mai bine”. 1% au răspuns că „mult mai bine”.

În privința Crăciunului, 82% au răspuns că îl vor petrece acasă, 8% la prieteni sau familie, 7% vor merge într-o altă localitate, 2% vor călători în străinătate, iar 1% nu știe sau nu răspunde.

Pentru Revelion, românii vor călători mai mult, astfel că de Anul Nou, doar 59% vor rămâne acasă. Un procent de 8% au spus că la părinți, bunici sau familie, 13% la prieteni acasă, 11% la hotel sau pensiune în altă localitate, 6% la hotel, restaurant, pub sau club în localitatea în care locuiesc.