Atac cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar. Nave avariate și incendiu de amploare pe coasta Mării Negre

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la terminalul Volna, potrivit autorităților regionale ruse, citate de Reuters.

Conform sediului operațional al regiunii Krasnodar, două nave comerciale aflate la terminalul Volna au fost avariate, alături de două chei de acostare. Toți membrii echipajelor au fost evacuați în siguranță, nefiind raportate victime.

Incendiu extins pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați

Autoritățile locale au precizat că impactul dronelor a generat un incendiu care s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Flăcările au afectat o zonă din apropierea satului Volna, situat pe litoralul Mării Negre. La ora 02:00, focul era încă activ, iar echipele de intervenție continuau eforturile de stingere.

Atacul cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar a dus la mobilizarea forțelor de urgență, iar accesul în perimetrul afectat a fost restricționat temporar, pentru a preveni riscuri suplimentare pentru populația locală.

Regiunea Krasnodar a fost vizată în mod repetat de atacuri cu drone lansate de Ucraina, care au avut ca ținte rafinării, depozite de combustibil, porturi și baze aeriene. Zona Mării Negre are o importanță strategică majoră pentru Rusia, fiind esențială atât pentru exporturile de energie, cât și pentru logistica militară.

Satul Volna se află în apropierea podului Crimeei, peste strâmtoarea Kerci, o infrastructură-cheie pentru armata rusă. Podul leagă Rusia continentală de peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au comentat oficial incidentul.