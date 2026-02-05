Uber pierde primul proces legat de un abuz sexual comis de un șofer al companiei

Cazul, intentat de Jaylynn Dean, a fost primul proces „pilot” dintre peste 3.000 de procese similare consolidate în instanțele federale din SUA, potrivit Reuters. Procesele pilot sunt folosite pentru a testa teoriile legale și a evalua valoarea posibilă a despăgubirilor.

Dean, din Oklahoma, a dat în judecată Uber în 2023, la o lună după presupusa agresiune comisă în Arizona. Ea a susținut că Uber era conștientă de valul de agresiuni sexuale comise de șoferii săi, dar nu a luat măsuri de siguranță suficiente pentru protecția pasagerilor.

Uber a argumentat că nu poate fi ținută responsabilă pentru faptele penale ale șoferilor săi, pe care îi consideră contractori independenți. Avocatul companiei a subliniat că șoferul nu avea antecedente penale, avusese 10.000 de curse și o evaluare aproape perfectă din partea pasagerilor.

Înainte de proces, un purtător de cuvânt Uber a declarat că platforma tratează cu maximă seriozitate fiecare raport de agresiune sexuală și continuă să investească în tehnologii pentru prevenirea riscurilor.

Potrivit procesului, Dean era sub influența alcoolului când a apelat la un șofer Uber pentru a merge de la casa iubitului său la hotel. În timpul cursei, șoferul a adresat întrebări hărțuitoare și, conform plângerii, a oprit mașina și a agresat-o sexual.

Procesul a fost supravegheat de judecătorul federal care gestionează și celelalte cazuri federale similare împotriva Uber.

În prezent, compania se confruntă și cu peste 500 de procese în instanțele de stat din California.

În singurul proces de acest tip ajuns până acum la verdict în California, juriul a decis în favoarea Uber, considerând că, deși măsurile de siguranță au fost neglijente, această neglijență nu a fost un factor determinant în producerea prejudiciului.