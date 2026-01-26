Porturile ucrainene, atacate constant. Navele sunt escortate spre apele României și Bulgariei

Loviturile vizează în special regiunea Odesa, din sudul țării, unde se află ultimele porturi ucrainene încă funcționale pentru comerțul maritim. Potrivit autorităților ucrainene, peste 500 de atacuri aeriene au fost lansate asupra porturilor și infrastructurii energetice din zonă în ultimele luni. Atacurile includ rachete balistice, rachete de croazieră și drone de tip Shahed, lansate inclusiv din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia.

Atacuri la joasă altitudine

„Atacurile s-au intensificat din decembrie. Rușii schimbă constant tacticile – vin la joasă altitudine, atacă în grup sau încearcă să ne epuizeze cu alerte prelungite”, a declarat un ofițer ucrainean din apărarea antiaeriană a regiunii Odesa, citat de Le Monde. Acesta a precizat că porturile sunt apărate cu un sistem complex ce include tunuri antiaeriene, rachete, drone interceptoare și mijloace de bruiaj electronic, însă resursele sunt limitate.

Navele, escortate spre România și Bulgaria

În ciuda atacurilor, autoritățile de la Kiev susțin că traficul maritim nu a fost oprit. Directorul administrației porturilor maritime ucrainene, Artem Lîtvînov, a explicat că măsurile de securitate adoptate au convins armatorii, firmele care închiriază nave și companiile de asigurări să reia activitatea în cele trei porturi rămase operaționale: Odesa, Iujnîi și Ciornomorsk, toate situate pe litoralul Mării Negre.

„Seara, navele care așteaptă în larg intră în port pentru a fi mai bine protejate”, a explicat oficialul. Potrivit acestuia, transporturile maritime sunt organizate în convoaie, ghidate de nave-pilot pentru a evita câmpurile de mine. Navele sunt escortate de-a lungul coastelor ucrainene, sub protecția artileriei. Vasele ies apoi din zona de risc, ajungând în apele teritoriale ale României și Bulgariei, state membre NATO, de unde pot continua drumul spre Strâmtoarea Bosfor.

Kiev: terorism maritim

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că vizează deliberat infrastructura civilă, în condițiile în care Ucraina nu mai dispune de o flotă militară activă în Marea Neagră. „Scopul este sufocarea economiei și forțarea capitulării. Nu le-a mai rămas decât lovirea țintelor civile – este terorism maritim”, a afirmat directorul portuar.

Exporturile continuă, cu riscuri majore

Exporturile agricole rămân esențiale pentru economia Ucrainei. Înainte de invazia rusă la scară largă, Ucraina era unul dintre principalii furnizori globali de cereale, asigurând aproximativ 10% din piața mondială a grâului și 15% din cea a porumbului. Chiar dacă exporturile au scăzut semnificativ, livrările prin Marea Neagră continuă, în lipsa unor rute alternative competitive.

Traficul de containere a fost reluat parțial, dar rămâne la aproximativ 10% din nivelul de dinainte de război, iar durata transporturilor s-a dublat sau chiar triplat. Mai multe companii internaționale de transport maritim au revenit în portul Odesa. Rriscurile rămân însă ridicate, iar infrastructura a fost afectată de atacuri repetate.

Dronele navale, noi amenințări în Marea Neagră

Într-un discurs televizat susținut în decembrie, Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea tăia complet accesul Ucrainei la mare, invocând atacuri cu drone asupra unor petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” ruse din Marea Neagră.

Responsabilii militari și civili ucraineni avertizează însă asupra unei noi amenințări: posibile atacuri cu roiuri de drone navale rusești împotriva cargourilor și porturilor, care ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului în bazinul Mării Negre, zonă de importanță strategică și pentru România.