Rusia cere la ONU eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro

Rusia a cerut oficial, în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, eliberarea imediată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale. Moscova spune că cei doi oficiali venezueleni sunt reținuți ilegal în Statele Unite.

Cererea a venit luni din partea lui Vassily Nebenzia, reprezentantul permanent al Federației Ruse la ONU, în cadrul unui briefing dedicat situației din Venezuela. Diplomatul rus a condamnat acțiunea americană, pe care a calificat-o drept „un act de agresiune armată” și o încălcare gravă a dreptului internațional.

Cresc divergențele dintre Moscova și Washington

„Nu există nicio justificare pentru crima comisă cu cinism de Statele Unite la Caracas și nu va putea exista vreodată una”, a declarat Nebenzia.

„Facem apel la conducerea SUA să-l elibereze pe președintele ales în mod legitim al unui stat independent și pe soția acestuia”, a spus reprezentantul Rusiei. Cei doi se află în prezent în fața unei instanțe federale din New York. La acuzațiile procurorilor americani, Nicolás Maduro a pledat nevinovat.

Rusia: SUA au interese economice în Venezuela

Diplomatul rus a insistat că orice diferend între SUA și Venezuela trebuie rezolvat exclusiv prin dialog, așa cum prevede Carta ONU, acuzând unele state că aplică selectiv principiile dreptului internațional, în funcție de interese politice. „Aceasta este așa-numita ordine mondială bazată pe reguli, în toată splendoarea ei”, a afirmat el, într-un discurs cu accente critice la adresa Washingtonului.

Rusia și-a exprimat, totodată, solidaritatea cu poporul venezuelean, spunând că obiectivul real al operațiunii americane ar fi controlul resurselor naturale ale Venezuelei și reafirmarea influenței SUA în America Latină.

Pentagonul ironizează apărarea rusă

Între timp, la Washington, referindu-se la operațiunea din centrul Caracasului, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a ironizat public sistemele de apărare aeriană furnizate de Rusia Venezuelei.

Oficialul american, citat de NEXTA, a spus luni că aproape 200 de militari americani au acționat fără a fi opriți, sugerând că „apărările rusești nu au funcționat prea bine”. Declarația oficialului american a readus în atenția internațională sprijinul considerat „de neclintit”, oferit de Vladimir Putin regimului lui Nicolás Maduro.