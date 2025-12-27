Atac masiv al Rusiei asupra orașului Kiev, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump

Forțele militare ucrainene au declarat că în Kiev au fost lansate rachete, inclusiv de tip croazieră și balistice, conform unor canale militare de pe Telegram, citate de Reuters.

Martorii oculari au confirmat exploziile și activarea sistemelor de apărare.

Atacul asupra capitalei Ucrainei, Kiev, înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump

Atacul din Kiev survine cu două zile înainte de întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump. Discuțiile, programate în Florida, SUA, pentru duminică, sunt menite să stabilească detalii privind un posibil acord de pace care să pună capăt războiului de aproape patru ani dintre Ucraina și Rusia.

Autoritățile ucrainene monitorizează situația. Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Rusia a capturat un sat din regiunea Zaporojie

În același timp, Ministerul Apărării al Rusiei a declarat vineri că forțele sale au capturat satul Kosivtseve, situat la nord de orașul Huliaipole, în regiunea sud-estică a Zaporojie. Oficialii ruși susțin că preluarea satului, ce acoperă peste 23 km², oferă grupului „est” o bază pentru viitoare acțiuni ofensive.

Ucraina a recunoscut că un incident „nefericit” a permis unei patrule rusești să pătrundă în Huliaipole, determinând o unitate ucraineană să abandoneze un post de comandă, deși alte unități continuă să curețe orașul de forțele ruse.

Rusia continuă ofensiva lentă spre vest, deținând aproximativ 19% din teritoriul estic și sudic al Ucrainei. Confruntările sunt intense și în alte puncte-cheie, precum orașele Pokrovsk și Myrnohrad, unde ambele părți încearcă să controleze zone strategice.

Locuitorii din zonă rămân sub alerta militară, în timp ce luptele continuă să afecteze infrastructura și civilii.