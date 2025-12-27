Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Rusiei asupra orașului Kiev, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump

Atac masiv al Rusiei asupra orașului Kiev, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită de un atac masiv al Rusiei în dimineața zilei de sâmbătă, autoritățile locale raportând explozii în mai multe zone ale orașului și activarea apărării antiaeriene.
Atac masiv al Rusiei asupra orașului Kiev, înainte de discuțiile despre pace dintre Zelenski și Trump
Sursa foto: X
Petre Apostol
27 dec. 2025, 03:40, Știri externe

Forțele militare ucrainene au declarat că în Kiev au fost lansate rachete, inclusiv de tip croazieră și balistice, conform unor canale militare de pe Telegram, citate de Reuters.

Martorii oculari au confirmat exploziile și activarea sistemelor de apărare.

Atacul asupra capitalei Ucrainei, Kiev, înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump

Atacul din Kiev survine cu două zile înainte de întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump. Discuțiile, programate în Florida, SUA, pentru duminică, sunt menite să stabilească detalii privind un posibil acord de pace care să pună capăt războiului de aproape patru ani dintre Ucraina și Rusia.

Autoritățile ucrainene monitorizează situația. Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Rusia a capturat un sat din regiunea Zaporojie

În același timp, Ministerul Apărării al Rusiei a declarat vineri că forțele sale au capturat satul Kosivtseve, situat la nord de orașul Huliaipole, în regiunea sud-estică a Zaporojie. Oficialii ruși susțin că preluarea satului, ce acoperă peste 23 km², oferă grupului „est” o bază pentru viitoare acțiuni ofensive.

Ucraina a recunoscut că un incident „nefericit” a permis unei patrule rusești să pătrundă în Huliaipole, determinând o unitate ucraineană să abandoneze un post de comandă, deși alte unități continuă să curețe orașul de forțele ruse.

Rusia continuă ofensiva lentă spre vest, deținând aproximativ 19% din teritoriul estic și sudic al Ucrainei. Confruntările sunt intense și în alte puncte-cheie, precum orașele Pokrovsk și Myrnohrad, unde ambele părți încearcă să controleze zone strategice.

Locuitorii din zonă rămân sub alerta militară, în timp ce luptele continuă să afecteze infrastructura și civilii.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reformă în cifre. Ce a reușit Trump și nu a reușit Bolojan
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor