Szijjarto îi spune lui Rutte să nu mai „alimenteze tensiunile legate de război”

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, i-a cerut secretarului general al NATO, Mark Rutte, să înceteze „alimentarea tensiunilor de război”, a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, scrie Baha.

Szijjarto a declarat că ultimele remarci ale lui Rutte arată că „la Bruxelles toată lumea s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump” și că afirmațiile secretarului „au înjunghiat discuțiile de pace pe la spate”.

Ministrul a subliniat că Ungaria respinge afirmațiile lui Rutte conform cărora Rusia ar putea ataca NATO în cinci ani, descriindu-le drept „iresponsabile” și „periculoase”. El a subliniat că „Ucraina luptă pentru ea însăși, nu pentru noi”.

Rutte, președintele NATO: Suntem următoarea țintă a Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Conferința de Securitate de la München, că alianța este „următoarea țintă a Rusiei”, insistând că NATO trebuie să fie pregătită pentru „tensiuni și escaladări suplimentare”.

„Suntem deja în pericol… Prea mulți sunt mulțumiți de sine. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acțiune este acum”, a spus el, subliniind că cheltuielile și producția de apărare aliate „trebuie să crească rapid”.

Rutte a subliniat, de asemenea, că în acest an Rusia a devenit și mai „nepăsătoare și nemiloasă”, atât față de NATO, cât și față de Ucraina, detaliind că, până în 2025, Moscova a lansat peste 46.000 de rachete și drone împotriva Ucrainei.