Fostul președinte kurd al Irakului preia conducerea agenției ONU pentru refugiați

Fostul președinte irakian Barham Saleh, de origine kurdă, a fost numit în funcția de șef al UNHCR, agenția ONU pentru refugiați, a declarat vineri pentru AFP o sursă ONU.

El îl va înlocui în ianuarie pe italianul Filippo Grandi, care a petrecut zece ani în fruntea Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Numeroase alte candidaturi au fost, de asemenea, depuse, inclusiv de primarul Parisului, Anne Hidalgo, și Jesper Brodin, directorul executiv care își încheie mandatul la funcția de director executiv al holdingului care supraveghează majoritatea magazinelor Ikea, potrivit Le Figaro.

Organizația se confruntă cu o criză uriașă

Barham Saleh, în vârstă de 65 de ani, își va prelua funcția în contextul în care UNHCR se confruntă cu o criză imensă: numărul persoanelor strămutate forțat la nivel mondial aproape s-a dublat în zece ani, dar finanțarea ajutorului internațional scade drastic, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în acest an. Organizația a fost, de asemenea, nevoită să reducă peste un sfert din personalul său de la începutul anului, aproape 5.000 de angajați.

Un politician moderat

Barham Saleh, care a studiat în Regatul Unit, este considerat un politician moderat. A fost membru al autorităților interimare instituite de comandamentul militar american după răsturnarea regimului lui Saddam Hussein în urma invaziei conduse de SUA în 2003. Apoi a ocupat funcția de ministru al planificării în guvernul federal rezultat în urma primelor alegeri multipartite din Irak din 2005. Un an mai târziu, a devenit viceprim-ministru sub Nouri al-Maliki, iar după încheierea mandatului său, s-a întors la Erbil în 2009 pentru a ocupa funcția de șef al guvernului regiunii Kurdistan până în 2011.

El a fost președinte al Irakului din 2018 până în 2022, o poziție în mare parte onorifică, rezervată tacit unui kurd încă de la primele alegeri multipartite din 2005.