Institutul Național de Statistică, parteneriat cu UNCHR România și UBB, pentru îmbunătățirea datelor privind migrația și protecția refugiaților

Institutul Național de Statistică (INS) a organizat și găzduit joi cea de-a patra ediție a evenimentului RefData Meet Up, în colaborare cu UNHCR România și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, eveniment ce își propune crearea unui cadru de dialog interinstituțional, reunind reprezentanți ai mediului academic, organizațiilor internaționale și ai societății civile, au transmis organizatorii, într-un comunicat de presă.

„Ediția din acest an a avut un caracter special datorită lansării unui parteneriat oficial între profesioniști activi în domeniul migrației, concretizat în formarea rețelei ReMAP. Noua rețea își propune să contribuie la actualizarea și consolidarea cadrului național de date privind migrația și protecția refugiaților, prin dialog continuu și colaborare între instituții”, se arată în document.

Date esențiale pentru fundamentarea politicilor publice

Prin reuniunea specialiștilor din instituții publice, universități, ONG-uri și organizații internaționale, ReMAP va facilita dezvoltarea de instrumente analitice comune, creșterea capacității instituționale și, mai ales, fundamentarea politicilor publice pe date credibile, comparabile și actualizate.

Evenimentul a fost deschis de vicepreședintele INS, Silviu Vîrva, care a reiterat sprijinul instituției pentru aceast demers.

„INS se implică direct în această inițiativă și susține orice acțiune necesară pe parcursul întregului proces”, a declarat oficialul INS.

Silviu Vîrva a subliniat în discursul său faptul că datele oficiale reprezintă infrastructura esențială pentru orice intervenție eficientă, iar colaborarea interinstituțională este cel mai puternic instrument pentru construirea unei baze de date solide, conectate la realitățile din teren.

Cu această ocazie, Pablo Zapata, reprezentatul UNHCR România, a mulțumit Institutului Național de Statistică pentru găzduire și a transmis că are încredere că această nouă rețea va reprezenta o oportunitate valoroasă pentru colaborare, iar datele vor fi utile pentru proiectele viitoare.

„Datele colectate și analizate în acest cadru devin fundamentale pentru dezvoltarea unor măsuri adecvate de intervenție și protecție a refugiaților, contribuind la o înțelegere mai profundă a nevoilor și a dinamicii fenomenului migrației în România”, au conchis inițiatorii proiectului.