Lucrările de construcții au crescut puternic în septembrie 2025, potrivit INS

Volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere semnificativă în luna septembrie 2025, atât față de luna precedentă, cât și în raport cu anul anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu august 2025, volumul lucrărilor a crescut cu 17,8% ca serie brută.

Creșteri au fost raportate la toate categoriile de lucrări: întreținere și reparații curente (+28,3%), construcții noi (+15,9%) și reparații capitale (+13,4%).

Pe obiecte de construcții, au urcat clădirile nerezidențiale (+18,5%), construcțiile inginerești (+18,1%) și clădirile rezidențiale (+15,4%).

Ca serie ajustată, avansul total a fost de 7,7%.

Față de septembrie 2024, lucrările de construcții au crescut cu 8,2% ca serie brută.

Lucrările de reparații capitale au înregistrat un salt de 61,6%, iar construcțiile noi au crescut cu 3,2%.

Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2%.

Pe obiecte, creșteri importante s-au înregistrat la clădirile nerezidențiale (+29,6%) și rezidențiale (+21,4%), în timp ce construcțiile inginerești au scăzut cu 2,8%.

Pentru perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcții a consemnat un avans de 9,3% față de perioada similară din 2024, ca serie brută.

Creșteri au fost raportate la reparații capitale (+51,8%) și construcții noi (+6,2%), în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat o scădere de 2,8%.

Pe obiecte de construcții, toate segmentele au avut evoluții pozitive: clădiri rezidențiale (+11,3%), construcții inginerești (+9,3%) și clădiri nerezidențiale (+8,1%).