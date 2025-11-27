„O criză tăcută”: Infecțiile cu HIV sunt adesea depistate prea târziu în Europa

Un raport comun al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și al biroului european al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a fost publicat joi. Datele arată că infecțiile cu HIV sunt adesea recunoscute și tratate prea târziu în Europa, 54% dintre diagnosticele din 2024 fiind puse prea târziu pentru un tratament optim, scrie DPA.

De asemenea, raportul mai arată că aproximativ 48 % dintre persoanele din UE infectate cu HIV au primit un diagnostic tardiv în 2024, ceea ce a întârziat accesul la tratament și a favorizat, astfel, transmiterea ascunsă a virusului, potrivit Euractiv.

„O criză tăcută”

Hans Kluge, șeful OMS pentru Europa, a avertizat că numărul crescând de persoane care trăiesc cu HIV nediagnosticat reprezintă „o criză tăcută”, în contextul în care cercetarea în domeniul noilor instrumente de diagnosticare și tratament a stagnat în UE.

În prezent, UE nu este pe cale să îndeplinească obiectivele ONU privind HIV, care impun ca 95% dintre persoanele care trăiesc cu virusul să fie diagnosticate, tratate și să aibă o încărcătură virală suprimată până în 2030.

Agențiile de sănătate afirmă că strategiile actuale de testare HIV trebuie „reconsiderate” inclusiv prin oferirea mai multor opțiuni pentru testarea la domiciliu.

Accesul întârziat la îngrijiri medicale poate duce la rezultate mai slabe pentru pacienți

Conform Euronews, numărul infecțiilor raportate a scăzut în Europa în ultimul deceniu. Totuși, raportul subliniază faptul că cifrele mai mici pot fi direct legate de întârzierile în diagnosticare.

Țările cu cele mai mari procente de diagnostice tardive au fost Bosnia și Herțegovina (80,6%), Macedonia de Nord (74,5%), Croația (68,3 %) și Suedia (66,7%). La polul opus, Finlanda și Cipru au înregistrat cele mai mici proporții de diagnostice tardive, respectiv 27% și 41%.