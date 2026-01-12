Infotrafic. Utilajele de deszăpezire intervin pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, luni dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.”

Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava. În aceste zone se intervine cu utilaje.

Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier „se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.”

Reprezentanții Infotrafic au o serie de sfaturi pentru șoferi.

„Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs! Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, au precizat reprezentanții Infotrafic.