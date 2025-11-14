INS: Produsul intern brut al României a scăzut cu 0,2% în trimestrul trei față de trimestrul doi

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, Produsul intern brut a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2025, fiind revizuită față de varianta publicată anterior în octombrie.

Produsul intern brut al României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II 2025

Datele INS arată că în trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul anterior, economia românească a înregistrat o ușoară contracție de 0,2% pe seria ajustată sezonier.

Totuși, față de trimestrul III din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% pe seria ajustată sezonier și cu 1,6% pe seria brută, ceea ce indică o evoluție pozitivă pe termen mediu, dar o încetinire a ritmului de creștere economică în ultimul trimestru analizat.

Produsul intern brut al României: dinamică moderată

Pe parcursul anului 2025, economia României a înregistrat o dinamică moderată. În trimestrul I 2025, PIB-ul a crescut cu 0,3% față de același trimestru din 2024, în trimestrul II creșterea a fost de 0,3%, iar în trimestrul III avansul a ajuns la 1,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu 2024, când PIB-ul a crescut cu 0,9% pe întregul an, ritmul de creștere din 2025 rămâne modest.