INS: Salariul mediu net a crescut în septembrie cu 56 lei față de luna august

În septembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august, ca urmare a acordării de prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, arată specialiștii INS. De asemenea, creșterile salariului mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost de 16,4% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii și 14,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Între 7,0% și 8,5% au crescut salariile în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii și între 2,5% și 6,0% în alte activităţi industriale.

Creșteri de salarii în învățământ

Au fost sectoare cu scăderi ale salariului mediu net: cu 14,9% în transporturi aeriene, între 2,0% și 6,5% în intermedieri financiare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+0,4%). Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (-0,1%).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.