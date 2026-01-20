INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele 11 luni din 2025

În noiembrie 2025, față de luna anterioară, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie brută, cu 2,7%, scădere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-4,5%), lucrările de reparaţii capitale (-3,4%) şi la lucrările de construcţii noi (-2,0%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi la construcţiile inginereşti (-6,0%) şi la clădirile rezidenţiale (-5,6%). Clădirile nerezidenţiale au crescut cu 5,5%.

Comparativ cu noiembrie 2024, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 1,9%. Au fost scăderi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-9,1%) şi la lucrările de construcţii noi (-5,7%).

Lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 34,2%.

În primele 11 luni din 2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, față de perioada similară din 2024, cu 8,5%, creştere înregistrată la lucrările de reparaţii capitale (+48,0%) şi la lucrările de construcţii noi (+6,1%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au

scăzut cu 4,4%.

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale (+13,3%), clădirile nerezidenţiale (+11,5%) şi la construcţiile inginereşti (+5,7%).

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 8,7%.