Firmele private cheltuiesc de două mai mult decât administrația centrală și locală pentru protecția mediului

Întreprinderile au cheltuit în perioada 2018-2023 de circa două ori mai mult decât administrația centrală și locală pentru protecția mediului, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică.
Sursa foto: Facebook/Mihai Chirica
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 09:54, Economic

La nivel național, valoarea cea mai mare a cheltuielilor de protecția mediului a fost înregistrată de întreprinderi, fiind într-o continuă creștere în perioada 2018-2023, de la 13,3 miliarde de lei, în anul 2018, la 25,8 miliarde în anul 2023.

În perioada 2018-2023, valoarea cheltuielilor de protecția mediului înregistrată de întreprinderi a fost de circa două ori mai mare decât cea înregistrată de administrația publică centrală și locală.

„Întreprinderile au contribuit cu cea mai mare pondere la totalul cheltuielilor naționale, reflectând angajamentul continuu al mediului economic privat în domeniul protecției mediului”, transmite INS.

Conform statisticilor, valoarea cheltuielilor naționale de protecție a mediului, în anul 2023, a fost de peste 38 de miliarde de lei reprezentând 2,4% din PIB.

Structura investițiilor

Datele arată că scopul de mediu al deșeurilor, recuperarea și economisirea materialelor a avut cea mai mare pondere în totalul consumului intermediar în anul 2023. „Aceste date reflectă faptul că scopul de mediu al deșeurilor rămâne principala activitate de protecția mediului, atât ca producție, cât și ca investiții și consum intermediar”, arată INS.

În anul 2023, structura investițiilor destinate protecției mediului, analizată pe categorii de producători, prezintă o distribuție aproape inversă comparativ cu anul 2008.

Astfel, investițiile realizate de producătorii specializați au reprezentat 61% din total în 2023, față de numai 39,8% în 2008, în timp ce ponderea investițiilor efectuate de producătorii nespecializați a scăzut la 39,0% în 2023, de la 60,2% în 2008.

Recomandarea video

